Mariana Gómez y Juan Manuel Restrepo viven más que un amor de telenovela

Te puede interesar: Conoce las noticias del entretenimiento que son tendencia en Vea

Esta pareja de paisas que se roba las miradas de millones de televidentes cada noche en La reina del flow es la protagonista de esta historia de portada, un relato contado entre dos, pero que tiene sus propios matices a nivel personal.

Él nació en Envigado, el 26 de septiembre de 1997; ella, en Itagüí, el 3 de mayo de 1992. Juan Manuel es del signo Libra y Mariana, Tauro, los dos creen en los astros y están conectados con energías ‘misteriosas’; de hecho, sus signos generan entre sí atracción y compatibilidad, aunque también algo de choque, por su carácter distante, lo que pareciera muy afín con la química y el conflicto que viven sus personajes en la telenovela. Más allá de todo esto, cada uno tiene una historia para compartir con sus seguidores, crónicas personales cargadas de lecciones, aprendizajes y mensajes.

Mariana Gómez: De raíces firmes

Al crecer en una familia paisa tradicional, numerosa y muy unida, sus mejores recuerdos están enmarcados allí. “¡Amo el campo, me fascina! Vivía en la ciudad, pero compartíamos en una finca, en la que tengo las mejores anécdotas. Lo que más disfruto es estar con mi familia y cantar bambucos y boleros con mi abuelo”. Siendo la mayor de tres hermanas, en un hogar en el que vivió la ruptura a los 8 años, aprendió a liderar desde pequeña, y aunque su padre y su madre siempre estuvieron presentes, sus decisiones sentaron precedente.

“El rol de hermana mayor lo asumí como si fuera otra mamá, a veces eso no fue tan chévere, soy muy maternal. En ocasiones, mis hermanas me decían: ‘Mariana, tú no eres nuestra mamá’. Hoy en día somos muy buenas amigas”. Aunque se considera rebelde, no dio problemas. “Nunca fui de volarme, y mi relación con mis papás siempre fue buena y de mucha confianza. Jamás tuve que decir mentiras, ni escaparme”. Con su apoyo empezó a ir tras sus sueños. “Mis padres siempre me apoyaron, a los 10 años grabé mi primer disco. A veces era difícil porque había discordias, me tocaba faltar al colegio y mi papá no estaba de acuerdo, pero mi mamá insistía”, recuerda.

Juan Manuel Restrepo: inquieto e hiperactivo

Al ser el hijo de la mitad, el varón entre dos hermanas, siempre fue su protector, y con esa visión creció. Tuvo una niñez hiperactiva y llena de curiosidad. “No me quedaba quieto, me paraba en la silla, me escondía y me volaba del salón. Me escapaba de clase y subía un muro de dos metros para estar en la piscina del colegio y, simplemente, contemplar” .Por su familia llegó el contacto con el arte y las letras, temas que al crecer llamaron su atención. “Vengo de familia de poetas, escritores, personas muy profundas y de un sentimiento muy fuerte. Desde pequeño identifiqué el arte en mí, y tuve afinidad con la música y la actuación. Considero que la vida es una torta de muchos sabores, y quiero probar varios, aún más en el arte”. El actor de 24 años confiesa que en su niñez y preadolescencia le sacó más de una cana a sus padres.

“Di lidia, pintaba para ser una persona conflictiva, un pelado desordenado, de combos, de rumba. Desde muy pequeñito empecé a salir y conocer gente, a probar la fiesta; pero, afortunadamente, aumentó el nivel de consciencia”, se dio cuenta de lo que no quería para su vida.

Te puede interesar: 7 cosas que no sabías de ‘La Reina del flow’

Por: Gustavo Bernal

Lee la historia completa en la reciente edición impresa, adquiérela en el Éxito, Carulla, Drogas la Rebaja y otros puntos de venta. También te puedes comunicar a nuestra línea Vea, 4055540 opción 2 en Bogotá o a nivel nacional al 018000510903 opción 2. Suscríbete por 6 o 12 meses en la página web: Suscripciones Vea.