Mary Méndez: la dolorosa herida por su papá biológico: “puedo quedar traumatizada”

Aunque Mary Méndez, presentadora del programa La Red de Caracol Televisión, suele mostrarse casi siempre muy feliz, de vez en cuando deja ver su vulnerabilidad al contar algún detalle de su vida privada que haya marcado su corazón.

La presentadora de La Red, de Caracol TV, quedó huérfana de padre cuando tenía dos años.

Pocas veces, la samaria suele hablar sobre otras cosas que no tengan nada que ver con su carrera profesional. Sin embargo, de vez en cuando utiliza su perfil de Instagram donde tiene 1,3 millones de seguidores, para abrir su corazón y contar parte de su historia de vida.

¿Qué pasó con el papá biológico de Mary Méndez?

Hace un tiempo, la presentadora de La Red sorprendió a sus seguidores al contar una historia poco conocida de su vida, cuando siendo apenas una niña, quedó huérfana de padre.

De acuerdo con lo que dijo en sus redes sociales, su papá biológico murió en un accidente de tránsito. Aunque no compartió mucho con él, lo definió como un hombre trabajador. “Siempre he sido una persona muy disciplinada y eso viene de casa porque yo tuve un padre supremamente trabajador y una madre igual, que trabajó toda su vida; ella quedó viuda cuando yo tenía dos años, entonces no tuvo otra opción. Seis años después llegó mi otro papá, el de ahora, que es igual a mi padre biológico, un trabajador incansable”.

Su papá se desempeñó como abogado y alcalde, aunque Mary no especificó de dónde. En ese momento, no dio más detalles del accidente, pero antes también había dado una entrevista para el programa Confesiones, del canal Red+ y allí contó que su mamá presenció el siniestro y eso le generó un trauma que, hasta el momento, no ha podido superar. “Mi mamá, a raíz de eso, nunca ha podido recuperar su tranquilidad cuando está en un carro. Es completamente normal, tengo a mi marido al lado y mi marido se muere cuando estoy al lado de él. Yo, probablemente, también puedo quedar traumatizada de por vida. Entonces, fue para mi mamá algo muy duro y muy difícil”.

Aunque han pasado más de 40 años desde ese fatídico momento, Mary Méndez, cuyo nombre de pila es María Beatriz Méndez, reveló que prefiere no tocar ese tema con su mamá, pues sigue siendo muy difícil para ella. “No lo conocí, porque tenía dos años, sin embargo, sí me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá: ‘¿Dónde está mi papá?’ Y mi mamá decía: ‘Tu papá está allá, en el cielo’. Y nunca ha sido un tema que yo me he atrevido a tocar, con ella, ni con nadie… He oído de gente, que era muy ‘mamador de gallo’, era un abogado supremamente brillante. Pero nunca sentarme con mi mamá a hablar del tema, porque pienso que deben ser fibras muy difíciles para ella, de remover, y a mí no me gustaría”, afirmó en dicha entrevista.