“Me queda bastante”: Natalia Durán se prepara para su tercera cirugía de cáncer

Desde marzo de este año, cuando la actriz Natalia Durán, famosa por su participación en La Ley del Corazón, La Viuda Negra 2, entre otras grandes producciones, fue diagnosticada con cáncer, ha estado ausente de sus redes sociales, pues está enfocada en su tratamiento para combatir esa enfermedad.

Cada vez que publica un video en su cuenta de Instagram es para hablar sobre cómo avanza su estado de salud. Hace pocas horas, reapareció para enviarle un mensaje a todas las personas han estado muy pendientes de ella. “Mi gente bella, me toca aparecer por acá porque me han escrito muchos mensajes que me ponen muy feliz, pero que no respondo porque estoy muy desconectada”, afirmó.

Enseguida, habló sobre cómo se encuentra en este momento, y reveló que se está preparando para su tercera cirugía. “Les cuento que ya me estoy preparando para mi tercera cirugía. Ha sido harto este tiempo, sobre todo por las hormonas, me siento muy rara, pero con la mejor energía. Ya casi estoy preparada para salir a contarles muchas historias de qué está pasando realmente conmigo y cómo creo que muchas mujeres pueden sentirse identificadas conmigo, muchos hombres también pueden aprender de estos temas y cómo casi todo lo que me está pasando está relacionado con una estructura que nos viene haciendo mucho daño hace tiempo”.

Por su parte, aclaró que el proceso no termina cuando salga de esa intervención, pues según confesó, hasta ahora va en la mitad del proceso. “Me queda bastante, me quedan hospitalizaciones, pero bueno ahí vamos. pero bueno, gracias porque toda esa energía buena que me están mandando, es un alimento muy importante para pararse”, puntualizó.