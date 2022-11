“Me salvó la vida”, fuerte revelación de Maia Landaburu, viuda de Fernando Gaitán

La actriz Maia Landaburu, que encarna a Constanza la esposa de Pedro de Heredia en La reina de Indias y el conquistador, reveló en exclusiva a revista Vea, por qué ese papel llegó en un momento crucial de su vida a solo semanas de haber perdido a su compañero, el escritor Fernando Gaitán.

Maia Landaburu es Constanza en La reina de Indias y el conquistador Foto: cortesía

Era febrero del 2019 y Maia Landaburu atravesaba por una de las etapas más complejas de su vida: el fallecimiento inesperado de su compañero de vida Fernando Gaitán, el reconocido libretista de televisión de éxitos como Yo soy Betty la fea y Café con aroma de mujer, al aire actualmente. Estaba en la sala de espera de una doctora energética, consulta que le había obsequiado un amigo del libretista, pensando que tal vez una de las terapias le serviría para atravesar el duelo de manera menos dura, cuando recibió la llamada que le permitiría eso que estaba buscando en el consultorio. “Era el director de la Reina de Indias y el conquistador que me dijo que estaban pensando en un enroque de personajes. Yo había hecho prueba para otro personaje, uno pequeño y fue cuando me dijo que haría de una española, no sabía que era la antagonista. Me preguntó si me le medía y yo le dije: ´me le mido a lo que sea´. Mi estado emocional era difícil, y económicamente era complicado”. Así se convirtió en Constanza, la esposa de Pedro de Heredia que para la historia complica el idilio del conquistar, pero para la actriz resultó un rol salvador, aunque nada sencillo.

Maia recuerda que sentía que su perdida la superaba, aunque hacía su mejor esfuerzo. “Hubo un momento en que no me sentía capaz, la verdad todo eso lo tengo como entre nubes porque en era muy reciente lo de Fernando no se había cumplido un mes de que él se fuera”.

Fernando Gaitán, Una presencia constante

Cuando comenzaron los ensayos la actriz lidió con esa presencia permanente del padre de su pequeño Valentín. “A mi cualquier estudio de grabación me recuerda a Fernando por más de que fuera Caracol y no RCN… en ese momento estaba tan mal que no lograba pensar en otra cosa. Su presencia estaba en todas partes. Cuando uno tiene esas pérdidas, la tristeza lo invade”.

Pero poco a poco tuvo que concentrarse en su personaje y lo logró. “Por eso digo que Constanza me salvó. Me obligó a estar en el aquí y el ahora. El trabajo como actor te obliga a eso no tienes opción cuando grabas de lunes a sábado me obligaba a pensar en eso y no en que Fernando se había ido, me dio la fuerza para estar ahí”.

Maia recuerda la facilidad con la que se le daban las escenas de tristeza y llanto. “Yo iba sacando mis sentimientos, iba haciendo catarsis de lo que me pasaba a mí, fue terapéutico… Constanza me ayudó un montó a acelerar los procesos, pero el duelo duró mucho más”.

Han pasado más de tres años y medio desde que el laureado escritor Fernando Gaitán falleció y hoy Maia puede decir que está tranquila, lo cual no le quita que hay días en que lo extraña profundamente, “puedo decir que mi relación con la muerte de Fernando es distinta, ya estoy más en paz”.

Maia Landaburu sintió a Fernando Gaitán

“El primer día de grabación de la Reina de Indias y el conquistador fue en Santa Marta y llegué a una playa yendo hacia Riohacha, me senté frente al mar y lo sentí al lado mío no solo interiormente, sino físicamente. De un momento a otro una hoja en forma de corazón cayó justo al lado de mi mano y lo sentí como si se estuviera comunicando directamente. Rei y lloré al tiempo y apareció Kike Sanmartín, que en la novela hace de Meneses, y se sentó al lado y me dijo ´ ¿estás bien?’ y le dije ´estoy con mi marido´ y miró para todo lado. Él no entendía nada”.

Actualmente Maia también está al aire en la serie Del wok al mollo los sábados a través de Señal Colombia y está recién llegada de España donde estuvo más de un año junto a su hijo Valentín, estará en el país grabando un nuevo proyecto y su plan es regresar a Europa.