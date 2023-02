Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, ¿mentirosa esporádica o mitómana?

Desde que Meghan Markle se casó con el príncipe Harry en 2018 muchas de las personas cercanas a ella, hasta ese momento, empezaron a desmentir la historia que ella repetía una y otra vez. Aseguró que no tenía ni idea quién era Harry la primera vez que lo vio y solo después supo que se trataba de un miembro de la realeza. Su compañera de cuarto en Los Ángeles, cuando Meghan era una actriz aspirante a celebridad, aseguró que no es cierto, en cambio que la hoy duquesa de Sussex estaba tan obsesionada con los Windsor que tenía libros sobre Diana, la madre de Harry, y soñaba con ser como ella. Para algunos, como el periodista Tom Bower, que ha investigado sobre la ex actriz, y su propio hermano Thomas Markle Jr, Meghan fraguó un plan para conocer y conquistar al hijo menor de la princesa de Gales y lo logró.

Meghan Markle ha sido desmentida una y otra vez por personas que aseguran que algunas de las anécdotas que cuenta, donde ella es víctima son falsas. Foto: Cortesía: Robin Utrecht / GTRES

Más y más mentiras de Meghan Markle

Según el libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, no es cierto que Meghan estuviera libre cuando tuvo su cita a ciegas, que en realidad fue planeada, con Harry, sino que aún vivía con el chef canadiense Corey Vitiello, a quien dejó de inmediato. A Harry le dijo que vivía sola. Otros afirman que a quien dejó fue al productor Trevor Engelson, quien la apoyó siempre y la amaba.

Pero también su hermana mayor la ha tachado de mentirosa y oportunista. Samantha, de 57 años, la ha desmentido una y otra vez, pero a comienzos de este año decidió ir más allá y denunciarla por sus declaraciones falsas. Pide 75 mil dólares. Meghan ha dicho en entrevista haber luchado contra la pobreza, ser hija única pues no tuvo relación con ningún hermano y Samantha asegura no solo haber vivido y cuidado de Meghan, sino que su padre se hizo cargo de todos sus estudios y manutención. Según Samantha es falso que Meghan trabajara desde los 13 años. “Creó una carrera lucrativa vendiendo historias falsas a los tabloides y programas de televisión cuando al parecer no sabe nada sobre la infancia de la acusada”, asegura la hermana mayor.

En realidad, la lista de inexactitudes y anécdotas a las que se refiere Meghan es amplia. Este año solamente ha sido desmentida y tachada de mitómana en más de tres ocasiones. Recordemos que en 2021 cuando dio las candentes declaraciones a Oprah Winfrey sus detractores elaboraron una lista extensa de sus “inventos”.

Los expertos dicen que todas las personas mienten para evitar castigos, reproches o simplemente para quedar bien. No obstante, el mitómano va más allá, pues la mentira se le vuelve un hábito, que incluso disfruta y con el cual se siente a gusto, pro eso cuando queda al descubierto, seguramente otra mentira inventará, así la cadena de mentiras se vuelve interminable. Para algunos expertos británicos Meghan es un ejemplo de ello, pues incluso inventa historias sin pensar en el ridículo que puede hacer. Por ejemplo, cuando en agosto pasado estrenó su pódcast Archetypes e invitó a Serena Williams habló del que consideró el momento más angustioso para su vida como madre. Aseguró que mientras estaba de gira con Harry en África cumpliendo con un compromiso real, el cuarto de Archie se incendió debido a un corto.

“Terminamos el compromiso, subimos al coche y nos dicen: ‘hubo un incendio en la habitación del bebé… Regresamos y todos estaban llorando, conmocionados. Se suponía que iba a acostarlo para que tomara una siesta, pero pensó que se lo llevaría mientras preparaba un bocadillo. Entonces, el calentador de la habitación se incendió”. Dijo que si no fuera porque la niñera le estaba dando ese bocado al pequeño hubiera podido ocurrir algo fatal.

El castillo de Buckingham, así como cercanos al entorno de la entonces miembro de la realeza no solo dijeron que ella había exagerado la situación, sino que en realidad nunca hubo incendio y el pequeño jamás corrió peligro.

Pero a Meghan parece no importarle la dimensión de sus historias. En otro pódcast llamado Arquetipos, el pasado 18 de octubre, donde habló con Paris Hilton dijo que en su época de actriz había declinado muchos papeles que la denigraban como mujer y solo al tenían en cuenta por ser una mujer bonita. De inmediato fue desmentida por una compañera de trabajo y muchos otros le recordaron las veces que interpretó roles que sí pudieron haber denigrado de ella. Fue Claudia Jordan del programa ¿Trato no o no trato? quien la puso en evidencia y dijo “nunca nos trataron como niñas tontas”. A Meghan le recordaron que en 90210 interpretó un papel de mujer que tenía sexo oral en un carro y que muchas veces hizo escenas de cama en Suites.

La mentira más osada de Meghan Markle

Pero tal vez la mentira más vergonzosa de Meghan fue cuando se comparó con Nelson Mandela y un sobrino del líder salió a desmentirla.

En una entrevista dada al periódic The Cut Meghan aseguró haber tenido un encuentro con un miembro del elenco de El rey León, en el estreno en Londres de 2019, y le dijo: “Solo necesito que sepas que cuando te casaste nos regocijamos en las calles igual que cuando Mandela fue liberado de prisión”. Zwelivelile Mandela se molestó con las osadas declaraciones de la duquesa y dijo que cuando la gente de Sudáfrica expresó su alegría por la liberación de su abuelo y bailó en las calles, fue por una razón mucho más importante y seria que su matrimonio “con un príncipe blanco”. El actor John Kani de El rey León reveló a MailOnline que no recuerda haber comparado la boda de la duquesa con la liberación de Nelson Mandela, como ella aseguró en la entrevista.