“Movía solo los ojos”: Chris Carpentier de ‘MasterChef’ sobre parálisis que vivió

Christopher Carpentier es uno de los jurados de MasterChef Celebrity junto a Nicolás de Zubiría y Jorge Raush. En entrevista con Yo, José Gabriel, el chef chileno revivió uno de los momentos más difíciles de su vida.

En diálogo con ese espacio televisivo, Chris habló sobre su trayectoria profesional y cómo cuando tenía 28 años ya empezaba a tener éxito en su carrera como chef, tanto, que abrió un restaurante en el que invirtió mucho dinero y esfuerzo, pero que, finalmente, más adelante tuvo que cerrar porque el terreno donde lo construyó tenía conflictos legales.

A raíz de eso, el reconocido chef comenzó a enfrentar varios problemas económicos y familiares que lo llevaron a sufrir un colapso nervioso que hizo que todo su cuerpo se paralizara. “Se te caen como todas las patas de la mesa, la familia, el trabajo, tus sueños, ya no eres tan bueno como tú pensabas que eras y ahí colapso y me viene una parálisis completa y quedo moviendo solo los ojos. De un día para otro, estaba cocinando y me dio un colapso nervioso de todo lo que me estaba ocurriendo”, relató.

Sobre ese difícil episodio, Christopher Carpentier aseguró que duró aproximadamente un mes para poder recuperarse. “Estuve un mes entre idas y venidas, así me lo llevé. Fue un proceso intenso pero positivo, aprendí mucho”.

Entre otras cosas, el jurado de MasterChef Celebrity reveló que antes de decidirse por el camino de la gastronomía, pensó en dedicarse a ser perfumista. Luego de superar esa dura prueba, su carrera comenzó nuevamente el ascenso, y hoy en día, es uno de los chefs más reconocidos en Latinoamérica.

