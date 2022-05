Natalia Durán revela qué libros han transformado su vida, y no son religiosos

Natalia Durán y sus hijas Mia y Nina Foto: Johan López

Natalia Durán se ha convertido en un claro ejemplo de tesón y resiliencia. SU lucha contra el Síndrome de Asia y el cáncer le ha permitido convertirse en un ejemplo a seguir pro la manera en que ha afrontado su situación. Sin embargo, ella misma asegura que si bien es cierto ha encontrado herramientas personales, en su entorno para ello, también lo es que hay dos textos que han sido significativos.

También te puede interesar: ¿Por qué a Natalia Durán no le gusta que le digan abusador a su padre si lo es?

Natalia Durán impactada por dos libros

La actriz, que es madre de tres hijos, ha sido muy inquieta en cuanto al crecimiento espiritual e intelectual y constantemente se nutre de lecturas. Natalia reveló que dos de los libros que han marcado su vida corresponden a Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, y Morir para ser yo, de Anita Moorjani.

El primero hace referencia al amor que muchas mujeres experimentan y que es tan intenso que termina en sufrimiento. Situación que se ha normalizado a lo largo de los años e incluso romantizado, pero que no es sana ni tampoco corresponde a una normalidad. Por medio de ese texto, que hace casi una década, descubrió que ella era una de esas mujeres que llevan las relaciones a un estado de codependencia, por lo cual decidió tratarse como el texto lo recomienda, como si fuera una adicción. “Estuve internada tratando justamente esa manera de relacionarme con los hombres y descubrí que lo hacía de forma desacertada”.

Aquí las noticias del mundo del entretenimiento

Después de la lectura del libro y de las terapias que recibió, Natalia siente que tuvo herramientas para futuras relaciones románticas.

El segundo texto de Moorjani, que corresponde a un betseller del New York Times, le ha permitido descubrir un poco más de ella de su enfermedad, de por qué estamos aquí y cómo es posible superar los miedos que nos atacan cuando recibimos una noticia como puede ser la del cáncer. Fue justamente el libro de esta autora que también padeció el cáncer, lo que motivó a Natalia a contar su experiencia de abuso. “SI no hubiera sido por Moorjani que habló de su experiencia, no tendría la visión que tengo hoy de mi situación y con mi experiencia quiero que los hombres y las mujeres que pasan por mi situación también tengan herramientas como las he tenido yo”.