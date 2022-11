No lo creerás. Estas son las bodas más lujosas y costosas de los famosos

Los famosos no escatiman en dinero cuando de celebrar se trata y muchos consideran que una boda es la oportunidad más grande para hacerlo, después de todo el discurso dice, aunque no siempre se logra, que es para toda la vida. Estos enlaces costaron millones, sin embargo, el dinero invertido no siempre garantizó felicidad eterna. Solo dos se mantienen unidas.

1. La boda de Lady Di y Carlos costó 47 millones de dólares

Lady Di y el príncipe Carlos se casaron en una lujosa boda. Su matrimonio fue breve Foto: Chris Jackson de Getty Images

Esta boda celebrada el 29 de julio de 1981 sigue ocupando primeros lugares en cuanto a su lujo. La millonaria suma invertida en el festejo incluyó 28 pasteles, un vestido de piedras con cola larga, carruaje de cristal. Tan solo en seguridad se invirtieron cerca de 600 mil dólares. El anillo que llevó Diana costó casi 100 mil dólares. La boda fue televisada para 750 millones de espectadores y contó con 3500 invitados. La pareja se separó 11 años después.

2. Los príncipes de Gales Kate y William tuvieron una boda de 25 millones de dólares

El 29 de abril de 2007 dieron el si los hoy príncipes de gales y aunque Kate llevó el mismo anillo de impresionante zafiro de 18 kilates que usó Diana en su boda, los gastos en banquete, seguridad, vestidos, despedidas y luna de miel no se escatimaron. Acudieron 1900 personas y tan solo el vestido de Alexander McQueen que usó la novia tuvo un costo de 300 mil dólares. Las flores se estimaron en 380 mil dólares. La pareja sigue junta.

3. Kim Kardashian y Kanye West gastaron 12 millones de dólares

Otro matrimonio que se celebró con toda la pompa del caso en ocurrió El 24 de mayo de 2014, el castillo Forte Belvedere en Florencia, Italia. fue el de la influencer y el cantante. Acudieron 600 familiares y amigos, quienes la noche antes de la boda llegaron en sus aviones privados a Paris donde hubo una impresionante cena. Tan solo el vestido que usó Kim valió 500 mil dólares. En febrero del 2021 se divorciaron.

4. Brad Pitt y Angelina Jolie invirtieron 10 millones de dólares

Cuando Brad Pitt se casó con Jennifer Aniston solo gastó un millón de dólares, pero su enlace con Angelina llegó a diez veces esa suma porque aunque el festejo ocurrió con pocos invitados, en un castillo en Francia que era propiedad de los dos en ese momento, llamado Miraval, situado en el pueblo de Correns, en el sureste de Francia, él decidió hacer reformas del lugar para que quedara de lujo para la ocasión, además restructuró un campo de la posesión y lo convirtió en pista de aterrizaje para que las celebridades invitadas pudieran llegar en sus jets. Angelina que recibió un anillo de diamante de 16 quilates, engarzado en oro de 24 kilates cuyo valor se estima en un millón de dólares. Angelina lució un diseño exclusivo de Versace y sus hijos igualmente se ataviaron con prendas exclusivas, al igual que Brad. Los trajes pudieron llegar al millón de dólares. La boda se celebró en agosto del 2014. Para el 2016 la pareja ya estaba separada.

5. Sofia Vergara y Joe Manganiello gastaron 4 millones de dólares en su boda

La colombiana se casó con el actor en noviembre del 2015 con 400 invitados. El vestido tenía 6,6 libras de perlas y fue diseñado por Zuhair Murad Couture, su valor estimado es de 800 mil dólares. En su elaboración participaron 30 personas. EL anillo que llevó tuvo un costo similar. La celebración, ocurrida en el resort The Breakers tuvo un lujoso banquete de mariscos y licores importados que se estima pudo costar casi el millón. Los regalos que recibieron los novios fueron donados para ayudar a causas como investigaciones para niños con cáncer. La pareja sigue unida.

