“No me volvieron a llamar”: Milena López revela por qué no ha vuelto a la TV

Milena López ha sido una de las caras más amables y carismáticas de la farándula nacional. La manizaleña, de 41 años, trabajó durante seis como presentadora de Muy Buenos Días, programa matutino donde compartió set con Laura Acuña y Jota Mario Valencia, el recordado presentador paisa que falleció de manera repentina el 6 de junio de 2019.

¿Por qué Milena López ya no trabaja en televisión?

Hace un par de horas, la también modelo, reveló, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de dos millones de seguidores, las verdaderas razones por las cuales no volvió a participar en proyectos televisivos.

“Tengo razones de peso por las cuales no volví a hacer televisión. La primera, y la más importante, es porque no me volvieron a llamar. (…) Me llamaron para participar en cuatro proyectos, yo solo me presenté a dos, la verdad no pasé el casting” afirmó la presentadora en su testimonio.

En su video, la creadora de contenido digital afirmó que, en ocasiones, los seres humanos nos aferramos a cosas o ideas que simplemente no son, haciendo énfasis en que, en ocasiones, es mejor soltar las cosas que más se quieren para ser feliz de manera diferente.

“Siento que el discurso de empoderamiento es muy importante y válido, pero hay momentos en los que simplemente las cosas no son para uno y debemos dejarlas ir. Aprender a vivir con el NO también hace parte de la vida”, fueron otras de las contundentes afirmaciones de Milena López.