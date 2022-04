Orlando López: Así pasó de cotero y vendedor de obleas a médico. Luego a cantante

Orlando López dejó la medicina para convertirse en cantante Foto: Jairo

Orlando López, el intérprete de Soltero me quedo, lleva casi siete años de carrera profesional musical, sin embargo, la interpretación ha estado en su vida desde que era un niño. La razón por la cual no se dedicó a ella, siempre fue económica.

El cantante comenzó a trabajar en su más tierna infancia. “A los 7 años estábamos trabajando; cargábamos bultos de mercado y gaseosas. Éramos tres hermanos porque los otros dos mayores se habían ido ya a formar sus hogares”, recuerda el cantante nacido en Samaná, Caldas y que luego se empleó llevando café en las fincas por 30 pesos diarios. “Era el año 77 y soñaba con ser conductor porque manejaba una carretilla y manejar un carro de verdad, era todo un sueño”, confiesa. Después, a sus 9 años, se convirtió en el vendedor de obleas del pueblo y con un imitador de Pedrito Fernández supo cuál era su pasión. “Yo estaba vendiendo obleas cerca de la plaza de toros y llegó un imitador del mexicano que cantaba La mochila azul, yo no pude entrar al concierto, pero lo escuché detrás de las paredes y me encantó, Quedé conectado con la música”.

ORLANDO LÓPEZ VENDIÓ POLLOS Y LO QUE FUERA

Pero pensar en ser cantante cuando fuera grande no era una opción, él se conformó con cantar en sus ratos libres o para amenizar sus jornadas de trabajo. “También me presentaba en los eventos de la escuela”. A los 18 años se convirtió en padre, por lo cual tuvo que viajar a La Dorada para garantizar el futuro de su compañera y su hijo. Pronto llegaría su segundo retoño. “Allá vendí de todo. Pollos, ropa, lo que fuera. Hasta que un día el dueño de un almacén de ropa me dijo que me pagaba por animar para que la gente comprara y así me convertí en animador”. Poco después y, gracias a su carisma y voz, se convirtió en el locutor de planta de Radio Pantona, de la cadena Todelar. “Narré fútbol, ciclismo, anunciaba la música, lo que tocara hacer”.

Poco a poco Orlando fue encontrando una solidez económica que le permitió brindarle a sus hijos Felipe, hoy de 19 años, y Vanesa, de 18, lo que necesitaron.

Luego se instaló en Barrancabermeja y se aventuró a abrir una droguería naturista. EL nuevo negocio comenzó a dar resultados, por lo que se animó a estudiar medicina en las noches. Para ese tiempo, ya estaba separado y era propietario de varias emisoras. Sin embargo, la prosperidad no lo hacía del todo feliz. Todavía soñaba con la música. “El sueño estaba ahí, se me embolató porque me empezó a ir bien con las droguerías”. De manera muy sencilla grabó dos canciones y regaló 300 discos de 45 revoluciones a sus amigos, que le elogiaron el talento.

Fue en el 2014 cuando sintió que la vida se le pasaba sin acudir al llamado de su talento. Fue entonces cuando encargó a su hijo, ya graduado de medicina, el cuidado del negocio familiar, y vendió algunas de las emisoras. Eso coincidió con un encuentro con Arelys Henao, quien estaba de promoción en una de sus estaciones radiales y lo alentó a grabar en su estudio y asesorarlo en lo que necesitara, como si fuera poco le dio tres canciones. Así lanzó su primer álbum profesional que no ha dejado de dar frutos. Hoy siente que el paso que dio fue el mejor, pues se siente un hombre pleno entre grabaciones y tarimas.