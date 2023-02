Paris Hilton se disfrazó para evitar que se supiera que tuvo un hijo

Paris Hilton se casó en noviembre del 2021 con el millonario Carter Reum y desde antes de la boda había hablado de su sueño de tener un hijo e incluso sacrificar lo que fuera para cristalizar ese deseo.

El sueño de Paris Hilton de ser mamá se cumplió en enero pasado Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Durante el 2022, la empresaria e influencer fue foco de rumores acerca de un eventual embarazo, que incluso sería riesgoso ya que la rica heredera supera los 40 años. También trascendió que Paris preferiría un embarazo múltiple.

Lo cierto es que la rubia no fue vista en condición de embarazo durante el 2021. Fue así como comenzó a rumorarse que la pareja Reum-Hilton había optado por la figura de vientre subrogado justamente para asegurar un buen embarazo.

LEE MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES Entérate cuál es el padecimiento de Catherine Zeta Jones La actriz de Merlina también tiene su propia tragedia. Entérate de qué sufre Lee cuál es la enfermedad de Catherine Zeta Jones El terrible mal que enfrenta Catherine Zeta Jones, Morticia en Merlina, de Netflix Pierce Brosnan tuvo una triste infancia. Léela aquí Pierce Brosnan, mundialmente conocido por ser James Bond en varias cintas, enfrentó difícil niñez. En su adultez la muerte lo ha rondado varias veces. El agente 007 tuvo una infancia difícil, lee qué le pasó. Abandono, orfandad y bullying. La dramática y desconocida niñez de Pierce Brosnan

Así se convirtió en madre Paris Hilton

El proceso de encontrar a una madre sustituta también tuvo su complejidad, entre otros aspectos porque la pareja deseaba que toda esta etapa se conservara en la más absoluta privacidad. Se dice que Paris y su esposo no comentaron con nadie que estaban próximos a convertirse en padres.

Finalmente, la meta se cumplió y llegó el día del nacimiento del pequeño, en enero pasado, que significó un gran reto para Hilton, quien según lo reveló la revista Harper´s Bazar, se disfrazó para entrar al hospital, pues quería evitar que la información sobre su reciente maternidad se filtrara.

Paris entró disfrazada al hospital

“El día que nació su hijo, Paris Hilton se puso una peluca morena y una sudadera con capucha y se internó en un hospital con un nombre diferente”, dijo la publicación.

“La existencia inminente de su bebé era, en ese momento, un secreto para el resto del mundo, conocido solo por Hilton, su esposo, Carter Reum, y su madre sustituta”, reveló la revista.

También te puede interesar: Paris Hilton ya es mamá

Así se llamará el hijo de Paris Hilton

La familia Hilton se habría enterado de que había un nuevo miembro de la familia por Instagram cuando Paris lo hizo público. También ha sido una sorpresa el nombre que el niño llevará.

Hilton habló de ello en su pódcast This is Paris. “Por ahora mantuvimos todo realmente en privado. Nadie lo supo literalmente hasta que cumplió más de una semana. Siento que mi vida ha sido demasiado pública y nunca he tenido nada que sea solo mío”, dijo. “Si le dices a una persona, entonces ellos le dicen a alguien, y luego, de repente, está en TMZ o en Page Six. Así que Carter y yo hicimos un pacto de que no le diríamos a nadie”. Luego reveló que el pequeño se llamará Phoenix Barron Hilton Reum. “El primero es un nombre muy especial para mí. Creo que tiene poder y significa ‘esperanza’, ‘renacer’ y ‘transformación’. Phoenix no es solo el nombre de una gran ciudad, también es el pájaro que renace de sus cenizas para volar de nuevo… Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el éxito van juntos, van y vienen a lo largo de nuestras vidas; y que esto debería darle grandes esperanzas para el futuro”, dijo.

Aquí más noticias del entretenimiento

El Barron será por su abuelo, el famoso empresario hotelero. Hilton aseguró que sabía cómo se llamaría también si hubiera sido niña. “Si era una niña la iba a llamar London, una de mis ciudades favoritas. Me encanta. Es bonito y suena bien: Paris y London”.