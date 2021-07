Piter Albeiro y su asombrosa manera de recuperarse en pandemia

Al humorista Piter Albeiro la pandemia lo golpeó duro, pero no era la primera vez que la vida lo enfrentaba con desafíos grandes y por eso él mismo dice que “nada le ha quedado grande”. Se propuso ser humorista y lo logró, llegando a contar chistes durante varios días sin dormir en un escenario. Luego estuvo en Master Chef “y gané sin haber cocinado nunca en mi vida”. Después sin ser narrador, escribió un libro que se ha convertido en todo un suceso y del que se siente muy orgulloso porque le escriben regularmente personas que han sido inspiradas por el texto a ser mejores. No obstante, cuando llegó la pandemia, la cosecha de éxitos se convirtió en un desierto, que en su caso tocó su vida familiar, emocional y económica.

Piter, cuyo nombre de pila es Alejandro Leiva, conocido por muchos latinoamericanos, no solo por su carrera como humorista sino como propietario de un Car Rental en ciudades como Miami, Orlando y Fort Lauderdale, vio cómo lo construido por años, se quedaba detenido. “El 20 de marzo cerraron los aeropuertos y me afectó porque todo mi modelo de negocio está enfocado en turismo latinoamericano. Me tocó parquear 256 carros y cerrar oficinas y dejar sin trabajo a la gente aquí, se quedaron solo los necesarios. En Bogotá entraron en cuarentena y negocié con la gente del call center. Les rebajé el sueldo y las sostenía sin que estuvieron haciendo nada casi tres meses. No iba a dejar que se quedaran sin trabajo”.

Mientras enfrentaba la crisis de su empresa de alquiler de autos en Florida, Estados Unidos, recibió otro golpe. “Se muere mi papito de cáncer, muy duro. Había compartido con él en diciembre. Me dio una depresión una cosa tan terrible, viendo cómo se va derrumbando todo, fue bastante duro”

TAPABOCAS, TERMÓMETROS Y BARCOS

Fue así como debió enfrentar el dolor y al tiempo pensar en nuevos negocios. “Comencé como mucha gente vendiendo tapabocas y termómetros, me sentí útil de nuevo, pero luego se cayó el precio y ya teníamos contenedores. Perdimos lo que habíamos ganado”. Regresó de nuevo al alquiler de carros, pero en esta nueva etapa se dio cuenta que en vista de la ausencia de turistas eran los residentes de la Florida sus nuevos clientes, lo cual no fue tan bueno para su parque automotor. “Mis clientes habituales eran turistas que se van para un parque o para el mall y dejan el carro todo el día parqueado y se devuelven en la noche al hotel. En cambio, el cliente local le mete 200 millas diarias, 6000 millas al mes y fue así como algunos carros se me estaban deteriorando. Además, me robaron una camioneta con una tarjeta de crédito falsa, aunque luego con la ayuda de la policía la recuperé”.

Alejandro decidió aguardar un poco y finalmente la luz comenzó a verse el 20 de septiembre cuando abrieron los aeropuertos. Poco a poco comenzó de nuevo a recibir a los turistas. “Me propuse recuperarlo todo. El 2020 fue un año muy complicado”. Aunque debió vender algunos de los activos para saldar deudas, ha ido recuperándose con creces en esta época en que la Florida se ha convertido en destino turístico de vacunación contra el covid 19. “El alcalde de Miami se dio cuenta de que cada vacuna le sale a 5 dólares, pero que toda una familia venga de turismo a ponérsela le trae ganancias para toda la economía de la ciudad y esto se ha reactivado”. Los cinco primeros meses de este 2021 Piter ha logrado vender un millón trescientos mil dólares, una cifra que no había alcanzado en los mejores tiempos. No hay duda de que al humorista bumangués las caídas lo impulsan a reinventarse. Ya no solo alquila autos, también yates.

DIVORCIADO

Para cuando todo esto ocurría, su vida personal también se había visto afectada. Piter se separó de Carolina Rojas, quien había sido su esposa durante 18 años y madre de su hijo. “Todo se juntó para mí. Siempre fui de la casa, cercano a mi familia, a mi niño, el regalo más grande que la vida me ha dado. Cuando se me vienen todos los problemas encima cambia mi estado de ánimo, me estreso, me vuelvo dramático y a veces, todo eso termina por explotar muchos problemas”. Hoy entiende que no vale la pena pensar en sí fue o no la pandemia la que ocasionó su separación, prefiere enfocarse en su recuperación y seguir adelante. “Sabía que tenía que volver a empezar de cero, me fui a vivir a un barco grande que tenía, encontraba paz y tranquilidad, me ponía a limpiarlo y lavarlo. Como cerraron discotecas, los barcos se volvieron una opción y la gente empezó a alquilarlos y empecé a navegar mucho tiempo y siempre estaba distraído”.

Hoy confiesa que se está dando otra oportunidad en el amor, pero sin afanes ni presiones, mantiene en reserva el nombre de ella, así como detalles de esa relación. Todos los fines de semana ve a su hijo y con su exesposa tiene una relación cordial en pro del pequeño, que sigue siendo la prioridad del humorista.

