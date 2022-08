¿Por qué Laura Londoño terminó su relación con Jhon Álex Toro? Esta es la razón

Laura Londoño y Jhon Álex Toro son dos de los actores más reconocidos del país. Ambos han participado en importantes producciones colombianas. La paisa hizo parte de La ley del corazón, Comando élite, Paraíso travel, Rafael Orozco el ídolo, Bloque de Búsqueda, entre otras; y Toro, en Francisco el matemático, Nuevo rico, nuevo pobre, Los canarios, La hipocondríaca, Azúcar, La nocturna, etc.

Te puede interesar: Laura Londoño se sinceró y reveló cómo fue realmente trabajar con William Levy

En cuanto a sus vidas privadas, ambos han optado por ser un poco reservados. Pocas veces revelan detalles de temas relacionados con su intimidad. Londoño está casada desde finales del 2018 con Santiago Mora Bahamón, el padre de sus dos hijas Allegra y Mikaela. En el 2017, Jhon Álex se casó con María Adelaida Giraldo.

Vea también: Anuel y Yailin: se conoció uno de los puntos de su acuerdo prenupcial

Laura Londoño y Jhon Álex Toro: tres años de amor

En una reciente entrevista con Diva Rebbeca, personaje interpretado por el periodista Ómar Vásquez, la actriz de Café, con aroma de mujer, reveló cómo fue su relación con el actor Jhon Álex Toro, que duró tres años. “Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso hasta morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”.

¿Por qué terminaron Laura Londoño y Jhon Álex Toro?

Según dijo, la razón por la que terminaron su noviazgo tuvo mucho que ver con la distancia, pues ella se fue a Nueva York a culminar sus estudios de actuación. Allí, conoció hombres más atractivos. “Ustedes no se imaginan mis compañeros, y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed”, aseguró.

Te puede interesar: Fotos: ella es Melany Mille, la pareja de Nacho, entrenador de ‘La Voz Kids’

Otro de los motivos que llevó a la actriz a desistir de su noviazgo fue la actitud del actor. Eso la llevó a no querer volver a sostener un noviazgo con ningún otro artista. “Desde él dije que no más actores. Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”.

¿Quién es el esposo de Laura Londoño?

Santiago Mora Bahamón es un reconocido cineasta, egresado de la Fundación Universal de Cine de Argentina. Se desempeña como director en Gorgona Films, una agencia audiovisual colombiana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí