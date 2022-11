¿Por qué los productores no creían en Star Wars de George Lucas en sus inicios?

Star Wars, la franquicia más famosa y exitosa del séptimo arte cumplió 45 años, sin embargo, no siempre fue un proyecto anhelado, ni su creador gozó de apoyo, al contrario, en sus inicios despertó escepticismo y por ello, su desarrollo fue lento.

Star wars es una de las franquicias más exitosas del mundo, sin embargo no siempre su creador fue respaldado. Foto: AFP - PATRICK KOVARIK

George Lucas era un estudiante de cine de la University of Southern California, que soñaba con consagrarse con una historia de cómics similar a Flash Gordon. Se había graduado en 1966 y cinco años más tarde había logrado culminar su primera película llamada THX 1138. En esa historia habló de una sociedad deshumanizada donde los ordenadores mandaban. Luego, en 1973, llegó la siguiente cinta American Graffiti, con la que empezó a recibir reconocimiento y buena crítica. Locura de Verano, como se tradujo en español ganó el Globo de Oro, a la Mejor Película de Comedia o Musical y obtuvo cinco nominaciones al Oscar. Con ese éxito en sus manos, Lucas le propuso a su estudio darle vía libre a Star Wars. Era un proyecto que tenía entre pecho y espalda desde sus 18 años, pero que solo pudo retomar en los tiempos de soledad que tuvo que enfrentar, luego de sufrir un grave accidente que lo dejó incapacitado por meses. Allí escribió los primeros borradores.

George Lucas escribió primero los planetas

Curiosamente no fue una historia con conflicto lo primero que abordó, sino que se dedicó a diseñar personajes. Luego bautizó a los planetas. La terquedad de este escritor y director prevaleció sobre los comentarios de quienes lo desalentaron a no seguir con este propósito porque no era una época en la cual la ciencia ficción tuviera muchos adeptos y se consideraba que las casas productoras fácilmente rechazarían el proyecto que en ese momento se llamaba El diario de los Whills. Al comenzar decidió que valía la pena echar mano de la frase de historias de príncipes y cuentos de hadas y resolvió iniciar diciendo: “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…”. La frase le funcionó.

Ese primer borrador daba para una cinta de seis horas y naturalmente el estudio no lo aprobó. Fue entonces cuando George los convenció de que de allí saldrían varias partes, unas tres, y urgía una primera. La convicción de que sería un éxito fue tal que Lucas renunció a su salario como director y escritor a cambio de quedarse con los derechos de los juguetes, mismos que le han significado millonarias ganancias por décadas, y el 40% de la taquilla. El estudio no se comprometió del todo con las películas siguientes. Así se estrenó Star Wars en 1977, luego de cuatro años de producción, convirtiéndose en un éxito mundial, que después logró siete premios de la Academia.

¿Cuál es la fortuna de George Lucas?

Después de su estreno (The Star Wars) La guerra de las galaxias cambió su nombre, algo bastante inusual en la industria cinematográfica. Pasó a llamarse Episodio IV: Una nueva esperanza. La cinta se convirtió en una mezcla perfecta de todo lo que le gustaba y quería George, así como de sus influencias. Tuvo desde episodios épicos medievales hasta eventos relacionados con el western del viejo oeste, los combates aéreos, que en alguna oportunidad indicó introduce por su fascinación por autos, que aquí convirtió en naves modernas. Inicialmente la historia sería la de un Rey y sus hijos gemelos, pero con el tiempo la historia se fue transformando. Hay que mencionar que muchos de los que leyeron los primeros borradores aseguraron que era una historia disparatada que no alcanzaría mayor interés.

Actualmente, George Lucas posee una fortuna cercana a los 10 mil millones de dólares, producto en su mayoría por lo obtenido con las distintas películas y merchandising de Star Wars y otro tanto de Indiana Jones, historia de la cual también es creador.