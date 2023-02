“Que decida un juez” Piqué enfrentaría demanda de parte del paparazzi Jordi Martín

La separación de Shakira y Piqué no solo ha salpicado a la pareja en cuestión, a sus hijos y los padres del jugador, así como a la novia de este, Clara Chía.

Ahora es uno de los mayores defensores de la colombiana, quien anuncia, justo el día del cumpleaños de Shakira y Piqué, ella cumple 46 y él 36, que dejará en manos de abogados una demanda que tiene contra el jugador,

Se trata del comunicador y paparazzi Jordi Martín, quien se ha convertido en el reportero que más sabe de la pareja y los persigue a donde quiera que ha ido. El reportero que señala a Gerard de infiel y que habría puesto en alerta a la colombiana de las aventuras del deportista, desde antes de que estas se hicieran públicas, recordó en Intrusos, un programa de entrevistas español que la animosidad entre él y Gerard data de hace un tiempo y recién Piqué ha cruzado límites que lo obligan a pensar en una demanda.

Piqué y Jordi, enemistad de hace tiempo

El reportero asegura que el exfutbolista tiene una “obsesión” con él, y siempre estaría estaqueándolo sus redes sociales. De ahí que no dudó hace unos días en hacer una publicación donde pone en evidencia que en efecto, Piqué vigila sus publicaciones escribiendo: “Mi mejor amigo me vigila”. Piqué no se quedó callado ante esto y le respondió en Twitter, con un “deja las drogas. La cocaína es muy jodida”.

Esta acusación ha causado mucha molestia en el comunicador, que ha admitido haber tenido hace unos años problemas de drogas, pero le pareció un golpe muy bajo responder así, con algo que aunque está superado, lo afecta.

“Se ha excedido”, dijo el paparazzi, revelando el duro pasado: “Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estas metido en un charco importante. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard... Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, dijo Jordi.

Y añadió “sabe que me hace daño”, y además reveló que no sería la única ocasión en que Piqué hace señalamientos de este tipo, pues algo similar ocurrió durante uno de los partidos de beisbol de uno los hijos de Shakira al que los dos acudieron: “Me empezó a gritar desde las gradas ‘drogadicto, cocainómano’”, recordó Martín, que sintió pena con quienes lo miraron por causa de las palabras de Piqué.

Por estos duros señalamiento Jordi llevará a los tribunales a Gerard. “Él habla en presente y es un tema pasado”, mencionó confesando que lleva cuatro años sin consumir drogas y advirtiendo: “Que decida un juez”.