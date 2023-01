¿Qué ha sido de la vida de la venezolana Jeannette Rodríguez, estelar de Cristal?

En la década de los 80 los televidentes colombianos quedaron cautivados por la belleza de una venezolana que asomaba su rostro en la presentación de una telenovela llamada Cristal mientras sonaba la canción Mi vida eres tú, de Rudy La Scala. Luego, ese mismo rostro sonó en la telenovela La dama de Rosa. Se trató de Jeannette Rodríguez una de las protagonistas de novelas del vecino país que más renombre internacional tuvo.

Jeannette Rodríguez reside en Miami Foto: instagram

La hermosa venezolana ya había tenido un discreto éxito en telenovelas igualmente internacionales como Topacio y Leonela. Pero con Cristal llegó incluso a ser conocida en España, país que empezó a sucumbir a la tentación de las novelas latinoamericanas.

¿Cuántos años tiene Jeannette Rodríguez de Cristal?

Pero ¿qué ha sido de la vida de la bella venezolana y dónde reside? Jeannette hoy en día tiene 61 años y después del gran éxito de Cristal trabajó en varias telenovelas de su país. Luego aterrizó en España, Argentina e Italia. Todo por tu amor fue la última telenovela que hizo.

Desde el 2010 reside en Miami donde eventualmente ha actuado tanto en televisión como en teatro. “La primera vez que vine a Estados Unidos fue en 1987 para promocionar Cristal y me gustó mucho el sistema de vida de los americanos. Decidí quedarme porque era mucho más fácil moverme desde acá hacia otros lugares; además, necesitaba buscar nuevas oportunidades de estudio y trabajo. Llegaron muchas y buenas ofertas”, dijo Jeannette hace un par de años en una entrevista, donde también se refirió a la fama que le llegó cuando tenía 25 años. “La fama es una gran farsante, te lleva al cielo, pero luego te muestra la mezquindad y la maldad del ser humano. Pero no dejo de estar agradecida por todo lo vivido”. También indicó sus planes. “Tengo muchas cosas por hacer, por lograr. Quiero hacer teatro, musicales. Deseo compartir todo lo que he aprendido con las nuevas generaciones. Y, por supuesto, empaparme de los nuevos códigos de la industria”.

La caraqueña reveló que le gustaría tener su propio espacio de televisión. “Mi magazine, el que siempre he querido hacer: Hola, Jeannette, así como Hola, Susana. Me veo cantando, bailando, entrevistando. Yo haciendo todo. Quiero interactuar con la gente del pueblo, que se ilusiona mucho. Y eso me encanta, dar ilusión”.

Aunque por ahora no tiene pareja y nunca ha ido al altar no descarta hacerlo. “Me encantaría tener una pareja y sí, ojalá llegue alguien. Pero llevo bien mi soledad. No le tengo miedo. Sé vivir mi soledad. Lo ideal es estar en pareja para compartir todas las vivencias, lo bueno y lo malo, las satisfacciones y las tristezas. Pero si no llega, pues están los amigos. La vida hay que vivirla como se tiene, sin compararse con los demás, con las vidas de otros. Hay que mantener la ilusión siempre y nos juzgar a nadie”.

La actriz que es muy activa en redes sociales asegura que no tiene sino una cirugía y hace caso omiso a quienes dicen lo contrario. “De mí se dice que me hice los pómulos, que me hice la boca. Y yo me hice solo el busto. Pero la gente en redes es muy mezquina. Con bloquearlos tienes. Soy un personaje público del que han dicho tanto mucho antes de que aparecieran las redes sociales. Eso sí, soy feliz como soy.