¿Qué le pasó a Ana Karina Soto? Por esta razón fue hospitalizada de urgencia

Ana Karina Soto se ha destacado no solo por su talento como periodista y presentadora, sino también por la sencillez y carisma que transmite a través de la pantalla y de sus redes sociales donde acostumbra a interactuar con sus seguidores.

La presentadora de Buen Día Colombia del canal RCN preocupó a sus seguidores al aparecer hospitalizada de urgencia. Foto: Instagram

Ana Karina Soto enferma

El estado de salud de la presentadora de Buen Día Colombia ha sido un tema de constante interés durante las últimas semanas. Primero, sufrió una factura en un dedo de uno de sus pies, durante la transmisión en vivo del programa del canal RCN. Por esa razón, tuvo que ir a un centro médico donde terminaron enyesándole el pie. Eso le generó una incapacidad por varios días.

¿Qué tiene Ana Karina Soto?

Ahora, un mes después, la también abogada tuvo que visitar nuevamente una clínica, esta vez por una nueva complicación de salud. De acuerdo con lo que contó en su cuenta de Instagram donde tiene 1,8 millones de seguidores, una serie de malestares hicieron que tuviera que ser internada de urgencia.

Luego de presentar unos fuertes dolores de espalda y de piernas, los especialistas la examinaron y le diagnosticaron cálculos en los riñones y una infección urinaria, por lo que tuvo que quedarse hospitalizada para comenzar el respectivo tratamiento. “Anoche me dio un dolor de piernas, pero impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y yo dije: ‘bueno, entonces, ¿pasamos del dolor de cálculos al dolor de pierna?’. Era insoportable. Me tocó decirle a las enfermeras para que me dieran dos pastillitas”, contó en sus historias.

Aunque Soto penaba que solo se trataba de esas dos cosas, después le descubrieron una bacteria que estaba impidiendo que los medicamentos le hicieran el efecto indicado. “Yo les conté que me tuvieron que hospitalizar por cálculos en los riñones y una infección urinaria. Pues resulta que en el urocultivo salió que la bacteria era muy fuerte y que estaba haciendo resistencia a los antibióticos que me estaban poniendo. Entonces por eso me toca quedarme más días acá en la clínica, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ya me pusieron un nuevo medicamento, un antibiótico más fuerte”.

Ana Karina Soto fue dada de alta

Luego de varios días internada en la clínica, finalmente, el pasado martes le dieron de alta. La cucuteña contó que hoy podía regresar al matutino del canal RCN y, de paso, aprovechó para agradecerle a todos aquellos que han estado pendientes de su salud. “Mi tratamiento va muy bien. El nuevo antibiótico sí está dando resultado y me van a dar de alta, me voy para la casita y podré esperar a Alejandro, me voy a seguir cuidando. Mañana vuelvo a Mañanas Express y Buen Día Colombia, prepárense porque voy con todos los poderes. Gracias por los mensajes de estos días y gracias al personal de la clínica”, aseguró.