¿Qué le pasó a Jessica de la Peña, presentadora de ‘Noticias RCN?

Durante casi una década, la presentadora Jessica de la Peña ha estado al frente del noticiero del canal RCN, consolidándose como una de las periodistas más queridas del país.

Su profesionalismo y carisma le han permitido ganarse el corazón de cientos de televidentes y usuarios en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tiene 962 mil seguidores, con quienes comparte diariamente contenido sobre su vida profesional y personal.

¿Por qué Jessica de la Peña apareció con nebulizador?

Recientemente, la comunicadora posteó una imagen donde aparecía utilizando un nebulizador, un aparato médico que es utilizado cuando alguien padece alguna infección respiratoria. “Siguiendo las recomendaciones de mi doctor para cuidar mi voz. Nebulizaciones antes de salir para el noticiero”.

Inmediatamente, sus seguidores se preocuparon y comenzaron a preguntarle qué le había sucedido, razón por la que tuvo que salir a explicar por medio de un video, dándoles un parte de tranquilidad. “Después de la terapia, faltando una hora, hora y media para ir al aire, tengo que quedarme completamente callada. Esto por recomendaciones del doctor, mientras pasa esta crisis de las cuerdas vocales, pero las nebulizaciones sí son de por vida”, señaló.

Debido a que tiene que continuar con el tratamiento de ahora en adelante, decidió adquirir un nebulizador para hacerlo desde su casa. “Compré un nebulizador que me recomendó Andrea Serna porque ella también hace terapias buenísimas. Estoy esperando que me llegue para hacer la terapia media hora antes de ir al aire. No tener que cargar con el nebulizador, sino que este es portátil. Y eso me va a ayudar a hidratar las cuerdas vocales, que solamente se hace tomando mucha agua y esas terapias”.