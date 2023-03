¿Qué pasó con Carlos Vives?: “me estoy muriendo”. Esto relató el artista

Carlos Vives es uno de los artistas colombianos más queridos, no solo por el público nacional, sino también, por los fanáticos internacionales. Este domingo, llegó al parque Santa Catalina para cerrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023, en España. Para el artista fue muy importante haber estado en ese lugar pues, fue allí, donde comenzó su éxito en España.

El cantante Carlos Vives sorprendió con una impactante revelación sobre su vida. EFE/Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Carlos Vives relató que casi muere en un concierto

Recientemente, el intérprete de Ella es mi fiesta, relató en una entrevista con el tiktoker Sebastián Moreno, una de las experiencias más “traumáticas” que ha vivido en su carrera artística.

Todo ocurrió en un concierto. Aunque no especificó cuándo, Carlos Vives reveló que, en un momento, sintió que moría, razón por la que tuvo que ser reanimado. Al comienzo de su presentación, “Por accidente soltaron un gas lacrimógeno, y como el show comenzaba con humo no nos dimos cuenta”, dijo. Minutos después, comenzó a sentir los efectos. “Yo no sabía qué estaba pasando Me sabía la garganta como a metal”.

Al verse afectado por los gases lacrimógenos, el cantante sintió que se moría. “Mari**, me pasó algo, me estoy muriendo. Tal fue la ‘psicoseada’ que ‘me morí’; me sacaron, me llevaron a un lugar para reanimarme”, relató.

Después de todo eso, logró entender lo que realmente estaba sucediendo. “A un policía se le había soltado un gas lacrimógeno y se mezcló con el humo del concierto”.

Vives recordó con gracia ese suceso. Incluso, relató el divertido momento que vivió minutos después de confirmar que estaba bien y no era nada grave. “Fue tanta la emoción de saber que no me había muerto que se me ocurrió treparme a una torre. Empiezo a subir por esas escaleras y llegué casi al segundo piso y me entró un calambre y no me podía mover. La gente comenzó a decir ‘por qué no se baja’”, recordó Vives, entre risas.

Los usuarios no dudaron en comentar y elogiar la gran personalidad de Carlos Vives. “Vives es un ‘tipazo’”, “tan bello Carlos Vives”, “Carlos Vives siempre será mi ídolo”, “súper divertida esa anécdota”, “toda una leyenda de la música”, “tremendo cantante”, “todo lo toma con humor, qué lindo”, “es el mejor cantante”, “me encanta su forma de ser”, “es mi amor platónico”.