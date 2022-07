¿Quién es y cómo llegó a la fama Freddy Burbano involucrado en grave accidente?

FREDDY BURBANO Foto: JAIRO QUINTERO

Freddy Burbano, el cantautor, que lanzó a comienzo de años Despecho y traición con Yeison Jiménez, vivía un momento estelar de su carrera, que se ensombreció el pasado fin de semana cuando se vio involucrado en un grave accidente automovilístico, en el que varias personas resultaron heridas y una joven falleció. Hasta el momento, los señalamientos han estado sobre Freddy Burbano, que se encuentra detenido por los hechos y al parecer, estaba alicorado. Burbano se convirtió en tendencia por la fatal noticia.

Hace unos meses, revista Vea justamente habló con el cantante sobre el camino que ha recorrido para llegar a la popularidad que siempre anheló. Freddy Burbano aseguró que a pesar del éxito, que hasta ese momento había obtenido, no olvidaba que su ilusión por el canto casi muere el día que asesinaron a su padre y con su familia salieron desplazados hacia Bogotá.

LA HISTORIA DE VIDA DE FREDDY BURBANO

Freddy Burbano es uno de los tantos artistas de música popular que vienen de abajo y él mismo relató su origen.

“Nací en Putumayo y cuando tenía 4 años mi familia se trasladó a Muzo, en el tiempo de la guerra esmeraldera. Desde muy niño cantaba y mi papá me apoyaba. Me llevaba a las presentaciones, me vestía con sombrero y traje y me tomaba fotos. Era un amante de la música y cuando tomaba me pedía que cantará. Siempre me alentaba”, recordó.

“Un día lo mataron delante de mi mamá y mis hermanos. Los problemas de la región lo alcanzaron a él y otros familiares que murieron. Mis ilusiones con el canto murieron. Al tiempo salimos desplazados y llegamos a Bogotá, una ciudad fría y desconocida. Mi mamá hacía empanadas que vendíamos con mis hermanos, al tiempo que yo me rebuscaba con una carretilla en Corabastos”, comenta el cantante que trabajó en diversos oficios. “Fui maestro de construcción, operador de maquinaria pesada, vendí aguacates, borojó, cebolla y repollo. Era de los que compraba el atado de cilantro grande, lo detaliaba con cauchitos y me iba puerta a puerta para vender el atado pequeño a $100″.

FREDDY BURBANO CANTÓ EN ASADEROS

“Una vez en el barrio inauguraron un asadero de carnes, y llevaron a un muchacho a cantar. El dueño del lugar era amigo y sabía que a veces cantaba, por eso cuando sonó una pista de Vicente Fernández me dieron el micrófono. A la gente le gustó mucho y esos aplausos fue la motivación nuevamente para que renaciera la ilusión”. Unos amigos lo vieron y lo convidaron a cantar en un cumpleaños. Allí recibió el primer dinero. “Al final hicieron una vaca y me dieron $135.000. Quedé contento, era lucrativo y era lo que me gustaba”.

Después decidió comprar pistas de Darío Gómez y Luis Alberto Posada, y se dedicó a cantar en “asaderos, billares e inauguraciones de negocios. En ese momento manejaba un minicargador y durante dos años seguí con este trabajo mientras despejaba mi carrera artística. Esto me permitió ahorrar para hacer mi primera grabación: fueron 12 temas donde estaban Bohemio, Infidelidad y Flor marchita. Estos temas abrieron el camino de algo grande, como sucedió dos años después con de De qué me presumes, tema que me catapulta, me da nombre y reconocimiento”.

Cuando concedió la entrevista disfrutaba del éxito de Despecho y traición, el primer sencillo de su nuevo álbum que titulado Imperio, trabajo musical donde Burbano confirmó compuso 9 temas y que anunciaba la participación de Yeison Jiménez.

