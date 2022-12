Reina Isabel II y más famosos que murieron luchando contra enfermedades en 2022

En el 2022 varias estrellas se apagaron después de luchar contra enfermedades que terminaron venciéndolos. Aquí algunas de esas celebridades que se despidieron en el año que termina.

Edgardo Román fue un actor formado en la academia, en las tablas, que representaba lo que los viejos actores representan, el arte de interpretar, de transfigurarse. Foto: Vía Instagram

Edgardo Román. A sus 71 años, el 7 de enero falleció uno de los mejores actores de su generación en el país. Participó en más de un centenar de producciones en cine, teatro y televisión. Había sido diagnosticado con cáncer y también sometido a una cirugía. Dentro de sus personajes más recordados figura Jorge Eliécer Gaitán, de la serie El bogotazo de Revivamos Nuestra Historia. Fundó y fue docente de su academia de actuación.

Willliam Hurt. Fue ganador del Oscar y estuvo cuatro veces nominado al galardón. Las nuevas generaciones lo reconocieron por ser parte del famoso Universo cinematográfico de Marvel. Había sido diagnosticado con un cáncer de próstata terminal en mayo de 2018. Falleció el 13 de marzo de este año, una semana antes de cumplir sus 72 años. AL parecer, el cáncer se le extendió a los huesos y las quimioterapias no surtieron efecto.

Jaime Barbini. El actor, nacido en Tunja, murió a los 79 años el pasado 26 de marzo. El también director había sufrido un derrame cerebral y su salud se había deteriorado bastante. Luego se contagió de covid y tuvo varias complicaciones. Barbini fue uno de los fundadores del Teatro Acción de Bogotá.

Paul Sorvino. El histrión que se hizo famoso como Paul Cicero en la película Buenos muchachos, de Martin Scorsese, murió a los 83 años de edad en una clínica de Jacksonville, Florida el 25 de julio. Aunque su familia no especificó la causa de la muerte, si trascendió que llevaba varios años sufriendo problemas de salud que se fueron complejizando. Estaba casado y tuvo tres hijos actores: Mira, Michael y Amanda.

Olivia Newton John. La compañera de baile John Travolta en la inolvidable Grease Summer Nights murió el 8 de agosto a los 73 años en su casa de California. Llevaba años luchando contra un agresivo cáncer de mama.

Reina Isabel II. La monarca más famosa del mundo murió el 8 de septiembre y aunque era una noticia esperada por su edad, tenía 96 años, no dejó de causar tristeza en el mundo entero, La reina estaba deteriorada desde que falleció su esposo Felipe de Edimburgo. Tenía problemas de circulación y luego trascendió que también s ele había descubierto un cáncer. Estuvo más de 70 años en el trono y a pesar de sus dolencias, trató de cumplir con todos sus compromisos reales, por ejemplo, recibió en su casa de Balmoral en Escocia a la entonces primera ministra británica Liz Truss dos días antes de su partida.

Marciano Cantero, falleció el pasado 8 de septiembre el músico líder de la mítica banda de rock en español Los enanitos verdes. Tenía 68 años y venía teniendo problemas de salud que derivaron en complicaciones renales.

Robbie Coltrane. El barbudo Hadrid en las películas de Harry Potter, murió en Escocia, su tierra natal, a sus 72 años, el 14 de octubre, luego de padecer por un buen tiempo una osteoartritis que lo alejó de los escenarios al afectar su movilidad, murió en un hospital cercano a su casa en Larbert.

La leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis, murió el 28 de octubre, a sus 87 años. El músico había sufrido un accidente cerebrovascular en el 2019 y desde entonces su salud se fue deteriorando.

El pasado 22 de noviembre el hombre despidió a uno de los máximos exponentes de la música protesta, Pablo Milanés. Tenía 79 años y falleció en Madrid debido al síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que disminuye la respuesta inmunitaria. Yo no te pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, Yolanda, No me pidas, Los caminos, Pobre del cantor, fueron algunos de los títulos que hizo famosos Milanés.

Nicky Aycox, actriz de supernatural y Cold Case falleció el 16 de noviembre, a sus 47 años. Había sido diagnosticada con leucemia en marzo del 2021.

El 5 de diciembre Kirstie Alley, reconocida como Rebecca en Cheers, papel que le significó un Emmy y un Globo de Oro, falleció. También fue la coestrella con John Travolta en Mira quien habla y Mira quién habla también. Murió a sus 71 años tras una batalla contra el cáncer.