Romántica y conmovedora. Desde cero, de Netflix, la serie de la que todos hablan

Querer enamorarse, suspirar, reír y llorar una y otra vez son las reacciones que aseguran los cibernautas han tenido luego de ver la serie Desde cero, estrenada en Netflix hace pocos días, que en su título original fue denominada From Scratch.

Bajo cero es estelarizada por Zoe Saldaña Foto: Netflix

La serie muestra en ocho episodios una historia de amor entre una mujer americana afro y un italiano, que se enamora cuando ella viaja a Florencia a realizar un taller de arte. Él un chef llamado Lino y ella, Amy, una aspirante a pintora tienen que lidiar contra los obstáculos que surgen por pertenecer a distintas de culturas Finalmente, deciden apostarle al amor y él va Los Ángeles a empezar una vida juntos. La pareja se casa en una espléndida boda a pesar de la oposición del padre de él, que no concibe que su hijo deje su país y elija una norteamericana de color, en lugar de una italiana católica. Queda claro que para algunos sicilianos los estadounidenses se casan y fácilmente se separan.

El cáncer pone a prueba el amor

Aunque el amor triunfa, allí no termina la historia, él tiene que lidiar con la dificultad que resulta tener su propio restaurante en California, mientras que ella no encuentra cómo desenvolverse como artista. Además del apretón económico, la pareja luego recibe una noticia que los enfrenta a toda una tragedia: él tiene un cáncer complejo llamado leiomiosarcoma.

La serie muestra cómo el amor los fortalece en tiempos de dificultad, cómo a pesar de las diferencias, las familias terminan apoyando a la pareja que debe seguir manteniéndose en medio de tratamientos.

Mira el tráiler de Desde cero

Elenco de Desde Cero

La serie cuenta con un elenco estelar que incluye a La serie es protagonizada por Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea en los roles protagónicos y en el reparto a Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott y Lucía Sardo. Dentro de los productores figuran Zoe, Tembi Locke y la actriz Reese Witherspoon, que recordamos cuenta con su propia compañía.

La historia de la serie es toda una historia de vida y de superación y está inspirada en las memorias “From Scratch: a Memoir Of Love, Sicily, and Finding Home” de Tembi Locke, corresponde a hechos reales de la autora, que en efecto, se marchó a Italia conoció a un chef, de quien se enamoró y con quien posteriormente se casó. Duraron juntos casi 17 años. Al igual que en la serie en la realidad sortearon todo tipo de dificultades y también recibieron el diagnóstico de cáncer sobre el cocinero. El texto de Locke se convirtió en un best seller.

A pesar del difícil desenlace de la enfermedad de Lino, la historia pone en evidencia la importancia de las relaciones familiares, las tradiciones, el perdón, la reconciliación y la posibilidad de homenajear a quienes se han ido, recorriendo sus lugares, descubriendo su origen y haciendo su última voluntad como le ocurre a la protagonista que debe volver al lugar donde él nació y creció y dejarlo allí.

