Semana Santa: Mel Gibson, Mark Wahlberg y Nick Jonas, los famosos más católicos

Mark Wahlberg es un reconocido católico. El actor declaró en una ocasión, que lo primero que hace diariamente es orar. Foto: Getty Images

Mark Wahlberg: el poder de la oración

Bajo su aspecto de ‘chico malo’, se esconde un hombre de fe. El protagonista de Tres reyes y Día de patriotas, es conocido por su trabajo actoral, su actividad física y también como católico practicante. El nacido en Boston reconoce que gracias al apoyo que le brindó su iglesia, pudo salir de los excesos, incluidas las drogas y los problemas de violencia. El actor, que vive agradecido por este cambio en su vida, le contó a sus seguidores que su tiempo para orar, a las 2:30 a.m. todos los días, es sagrado. además asiste a los oficios religiosos. “Todo lo bueno que ha sucedido en mi vida ha sido a causa de mi fe. Mucha gente sufre una crisis, va a la cárcel y encuentra a Dios, y en cuanto ya no Le necesitan, se olvidan de ÉL. Sin embargo, yo me paso una gran parte de mi día dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha concedido”, le dijo a la revista Time, en una entrevista donde habló de su espiritualidad.

Mel Gibson: misa en el ‘set’

El polémico actor de 67 años recibió sus dos nombres en honor a San Mel de Ardagh, santo irlandés del siglo V y Columcille, monje misionero del mismo país, nacido en 521.

El productor y director de La pasión de Cristo, película del 2004, es un católico tradicional y prefiere la misa en latín. El protagonista de la saga de Arma mortal tenía una costumbre durante el rodaje de dicho filme: todo el equipo debía asistir a una celebración litúrgica diaria. Gibson declaró en varias ocasiones, que él “simplemente dirigía el tráfico”, pues era Dios quien le daba las directrices a la hora de dirigir la famosa producción. “Hay señales. Señales de gracia…Es tan clara como la luz de un semáforo. ¡Bing! Quiero decir, simplemente te agarra y sabes que tienes que escuchar y seguirlo”, declaró en una entrevista para The New Yorker. Se dice que fundó la iglesia de La Sagrada Familia, en Malibú.

Pierce Brosnan: hombre de fe

El famoso agente 007, que vivió una infancia difícil, pues su padre lo abandonó cuando era niño y fue criado por su madre y sus abuelos, también fue criado bajo la fe católica y estudió en el colegio de los Hermanos Cristianos.

El irlandés recordó sus principios católicos en una entrevista para Reader´s Digest. “Fui monaguillo, eso nunca te abandona. Cuando hay una iglesia cerca, voy a la iglesia…Es mi propia y privada fe, no la predico, pero es una fe que me genera confort en las noches largas”. El actor tiene claro lo que dice, pues gracias a ella pudo superar la pérdida de su esposa, Cassandra Harris, en 1991, quien murió de cáncer de ovario, lo mismo que de Charlotte, su hija adoptiva, que falleció en 2013. “Dios ha sido bueno conmigo. Mi fe ha sido buena conmigo en mis momentos de más profundo sufrimiento, duda y miedo. Es una constante, el lenguaje de la oración”, dijo en una entrevista. Ese lenguaje también ha sido clave en otras áreas de su vida, “me ayuda a ser padre, actor y hombre”.

Nick Jonas: amor familiar y fe

El cantante de Dallas y sus dos hermanos, Kevin y Joe, quienes integraron The Jonas Brothers, fueron criados según los principios católicos. Los hermanos Jonas usaron durante muchos años un anillo de castidad, que simbolizaba su deseo de llegar vírgenes al matrimonio. Nick, de 30 años, casado con Priyanka Chopra desde 2018, tuvo dos ceremonias de matrimonio, una hindú y la otra católica. Sus diferentes religiones no fueron impedimento para estar juntos, pues para el también actor, lo importante era su amor y su fe. Jonas ha declarado que tiene muy claras sus prioridades, y así se lo dijo a HuffPost Live: “He vivido una intensa travesía espiritual y religiosa que me ha ayudado mucho a crecer como persona. Mi fe en Dios es muy fuerte y muy importante para mí. Eso es todo lo que debería importar”.