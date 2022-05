“Ser celador y el cáncer cambiaron mi vida”, creador de series como Padres e hijos

Héctor Forero es el libretista colombiano responsable de éxitos como Padres e hijos, Tabú, Conjunto cerrado, Retratos, Amor de mis amores, entre otros, que hace más de 15 años está radicado en México donde ha escrito telenovelas y series tanto para Televisa como para Tvazteca. Su trabajo estrella con la primera fue Mi marido tiene familia, que protagonizó el también colombiano Daniel Arenas, y actualmente desarrolla la serie Un día para vivir para la segunda.

A lo largo de más de 25 años de carrera en la escritura creativa también ha hecho textos para teatro y cine y se ha adentrado en los conflictos y tragedias de sus personajes, sin embargo, él mismo ha tenido que lidiar con una vida llena de contrastes donde también ha habido conflictos. Curiosamente ahora el creador, no lo ve así, aunque en su momento significaron experiencias fuertes e incluso desalentadoras. Cuando llegó a Bogotá y aún soñaba con poder escribir y estudiaba derecho en la Universidad solo encontró trabajo como celador en un motel. Esa experiencia sin duda lo cambió. “Trabajar con prostitutas y travestis fue enriquecedor para mí. Fui vigilante de un motel en Chapinero y eso entrena en muchas cosas de la vida, te permite ver al ser humano en otra dimensión, eso fue lo que me cambió en ese momento: la perspectiva. Ser celador y después el cáncer, cambiaron mi vida.”. Evitar juzgar, escandalizarse y en general, desmitificar muchos temas también hicieron parte de las lecciones aprendidas por aquella época.

Puedes leer: Paulina Rubio enfrenta tragedia familiar

La pesada carga del éxito de Héctor Forero

Después de un tiempo de tocar puertas empezó la escritura profesional en productoras que por entonces eran programadoras como Tevecine que grababa La Posada. Padres e hijos, de Colombiana de Televisión, sería su primer gran producto y donde conocería el llamado éxito, pero también significaría una exigencia demasiado alta. “Nunca me he conectado con el tema del éxito cuando lo he tenido, de hecho, creo que después de los 50 es cuando me he dado cuenta de que sí he tenido una carrera exitosa, bendecida, valorado por el público y por las empresas. Pero en ese momento fue una tortura, porque sentía que tenía que esforzarme y dar mucho. Incluso cuando terminé Padres e hijos, a mis 30 años, viene el cáncer, o sea mal manejo de emociones, tanto en lo afectivo como en lo laboral. Entonces mentiría si yo dijera wow disfrutaba el tema del éxito y no, siempre veo que el éxito como se concibe es una responsabilidad y una carga muy pesada que no todo el mundo está preparado para llevar”.

También te puede interesar: Orlando López, así pasó de cotero y vendedor de obleas a médico y luego a cantante de música popular

Esa situación reitera lo llevó a tal límite que hoy asegura derivó en cáncer y por ello debió trabajar mucho en sí mismo. “Hoy en día puedo decir que el cáncer es el efecto de un mal manejo emocional, en ese momento la sanación la vi como un milagro, pero realmente lo que cambió en mi vida fueron las causas que lo habían generado y desde entonces llevo un trabajo emocional muy responsable y eso me permite tener una muy buena salud”.

Con una vida tan rica en experiencias tanto personales como profesionales, Héctor se ha animado a escribir casi una decena de libros. Ha escrito ficción, autoayuda y también textos académicos sobre cómo escribir para televisión.

Enseñando a escribir a otros

En Colombia estará nuevamente en breve y en alianza con el teatro La Mama dará un taller para nacientes escritores. La enseñanza para él se ha convertido en una obsesión. Forero da talleres tanto en en nuestro país como en México y en ocasiones termina trabajando junto a sus pupilos. “Yo creo que la clase más importante de un taller de guion es cuando el maestro te dice la verdad, y la verdad es: ´siéntate a escribir, déjate llevar y convéncete de que eres un escritor´. Lograr que el alumno sea un escritor es una de las cosas más difíciles que hay, porque puedes aprender mucha técnica, pero dudar de ti y estar buscando la aprobación en los demás no te permite hacer una carrera bonita ni sólida”.

El taller que dictará en Bogotá llamado Cuéntame una historia, como se titula su último libro, que da pautas sobre la escritura creativa para televisión y plataformas, será una combinación de lo teórico y lo práctico y se desarrollará del 16 al 21 de mayo en las noches.