Silvestre Dangond tendría a su cuarto hijo y sería una niña

El cantante vallenato SIlvestre Dangond se siente pleno en su rol como padre y justamente lanzó canción ´No tenemos la culpa´, junto a uno de sus hijos. Ahora confiesa su deseo de querer agrandar la familia.

Silvestre Dangond sabe que el tiempo es oro y más si se trata de sus hijos. Por ello no desaprovecha oportunidad para compartir al lado de ellos, a pesar de que también sabe que se ha perdido de muchas reuniones colegiales o salidas por razón de su trabajo. Aun así, cuando tiene chance se lleva de gira a su esposa y sus tres hijos. “La ausencia es lo que más duele cuando se es artista y padre al tiempo”.

Por eso ahora está tan feliz promocionando su tema No tenemos la culpa, mismo que canta a dúo con uno de sus hijos, el de la mitad: Silvestre José, a quien sus seguidores conocen como El Monaco, porque el cantante le dijo así desde bebé que nació “muy monito”.

Silvestre Dangond no planeó nada

El artista reveló que no estaba planeado que su hijo cantara, sino que fue algo que surgió de manera orgánica. “Él me pide que me quiere acompañar al estudio a verme trabajar y en medio de la creación de la canción, en los breaks donde nos quedábamos pensando qué hacer, él opinaba. Él opinó tanto que terminó cantando y grabando conmigo”, cuenta Silvestre quien se siente orgulloso del talento y la disciplina de El Monaco y le augura un futuro promisorio. “Me llevé una gran impresión al verlo tan dedicado, profesional y maduro a la hora de asumir consejos. Uno siempre quiere ser mejor papá de lo que fueron con uno y él quiere ser mejor versión de mí”.

José Silvestre y Luis José, los hijos mayor y menor respectivamente del cantante también han mostrado inclinaciones artísticas y él desde ya asegura que en su momento también los apoyará. “A todos les llega su momento, todos tienen talento. El menor canta y al mayor le gusta la actuación”.

Silvestre quiere una niña

Con tres hijos que empiezan a buscar sus propios rumbos, Dangond y su esposa están contemplando seriamente un plan que años atrás habían revelado: tener una hija. Precisamente le indagamos sobre sus ganas de adoptar una niña y Silvestre sigue en pie. “Vamos a analizar para tomar esa decisión… Yo creería que si… el mayor va a cumplir 18, el Monaco ya casi se nos va, nos queda José y a mí me encantaría vivir la emoción de tener una niña…esperemos a ver…”

Y aunque no quiere hacerse mayores expectativas, sino dejar que todo fluya no puede evitar pensar en sus amigos que le hablan de la experiencia de tener una niña. “Todos los que tienen niñas dicen que es una locura, una experiencia única… Las niñas se enamoran de los papás… No me quiero imaginar una niña que todo el tiempo quiera pechichar y que me despierte la musa para componer más canciones”. Por lo pronto, el artista sigue grabando la serie de RCN Leandro Díaz, donde le da vida al maestro del vallenato, al tiempo que cumple con sus compromisos musicales.

SILVESTRE Y LA CANCIÓN CON SU HIJO ´EL MONACO´

“No tenemos la culpa” es el tema de Silvestre y su hijo, una fusión tropical urbana que deja al descubierto el talento de El Monaco. EL artista reveló que hace un tiempo su hijo quiso cambiarse el nombre artístico, por SJ, pero no funcionó.

