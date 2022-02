Tahiana Bueno, de Sábados felices, revela la extraña enfermedad que sufre

Tahiana fue diagnosticada a sus 16 años Foto: Oliver Diglesias

Tahiana Bueno, la actriz y presentadora de Sábados felices, como buena costeña ama el sol y hasta hace unos años se exponía a él por largas temporadas buscando un color de piel dorado. Sin embargo, hoy en día no puede hacerlo.

El origen del mal para Tahiana Bueno

Todo comenzó cuando tenía 16 años y disfrutaba de los planes de piscina y playa con sus amigos, y como veía su piel con un tono amarillo, debido a que es hija de padre moreno y madre blanca, quería llegar a un tono más dorado así que se exponía al sol por extensos periodos de tiempo. “Me obsesioné con el bronceado para lucir más con un tono canela”. Sin embargo, empezó a notar que su piel reaccionaba extrañamente e incluso se convirtió en objeto de bullying. “Fue muy duro y frustrante porque estaba yéndome bien en el modelaje y yo amaba broncearme con mis amigas, me gustaba la piscina casera y la playa, pero empecé a ver que pasaba algo extraño en mi piel y me deprimí porque era muy visible el problema. Me bronceaba extraño, los brazos de un color las piernas de otro color, manchas blancas y manchas oscuras, la gente me lo decía y eran muy duros conmigo, ¡parecía un dálmata! pensé que se trataba de un bronceador dañado, pero cuando fui al médico me determinó mi problema y no había reversa”, recuerda Tahiana Bueno.

A la actriz se le desencadenó un mal llamado Pitiriasis Alba y fue diagnosticada con hipopigmentación e hiperpigmentación. De ahí en adelante era urgente que empezara a cuidar su piel evitando exponerse a los rayos solares, sin embargo, ella admite que era demasiado joven para entender la dimensión del mal y sus consecuencias. “Cuando recién me la detectaron, aún no tenía la responsabilidad suficiente y cuando me pasaba de sol sufría las consecuencias y si me tocaba tomar medicina para poder tratar los daños, con el tiempo ya dejé de tomar los medicamentos pero si uso bloqueadores prescritos por dermatólogos, y productos dermatológicos acompañados de suplementos vitamínicos como el Zinc, vitamina E, vitamina C, y el Ácido Orto silícico estabilizado con Colina, y cremas especiales a base de zanahoria para mantener la piel pareja ya que también sufro por las picaduras de insectos que me dejan marcas!”, recuerda la barranquillera que con el tiempo fue adquiriendo conciencia de su condición. “Es una enfermedad que se desencadenó en mi adolescencia y no tiene cura, pero sí tratamiento y hay que tomar precauciones. Llevo una vida normal, puedo disfrutar de la playa, pero sin abusar del sol, usando bloqueador solar factor UVA y UVB, usando muchas vitaminas y suplementos especiales que hacen incluso que mi piel luzca y esté muy sana siempre”.

Venciendo la enfermedad de la piel

Hoy Tahiana Bueno ya no toma el sol por más de 10 minutos y prefiere el de después de las 4 p.m. “El sol directo de la mañana me provoca daños difíciles de reparar como manchas irregulares, un tono de piel irregular y mucho ardor”.

Para Tahiana su enfermedad no le impide disfrutar de su tierra y de las vacaciones. “Ya no me deprimo, y mi relación con el sol la canalicé como cuando uno está muy enamorada de una persona que aunque uno la ame mucho y esta ya se haya vuelto una relación de apego enfermizo, es mejor tomar distancia y sin dejar de querer y valorar a esa persona es mejor quedar de amigos jajaja. En este caso, mi amistad con el sol solo es de 10 minutos y con bloqueador, y sigo valorando los beneficios del sol”.