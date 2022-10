Taliana Vargas habló sobre la pérdida que tuvo: “es un dolor para todos”

Taliana Vargas está casada con Álvaro Alejandro Eder Garcés, un filósofo y político colombiano. Iniciaron su romance a mediados del 2013, y después de dos años sellaron su amor el 16 de agosto del 2015, en una ceremonia religiosa en la Hacienda La Rita del Ingenio Manuelita, en el Valle del Cauca.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó al hijo de Falcao García? Lorelei Tarón reveló cómo perdieron al bebé

¿Cuántos hijos tiene Taliana Vargas?

En febrero del 2019 llegó Alicia María, su primogénita. Luego, en agosto del 2020, le dieron la bienvenida a Antonio. La virreina universal en el 2008, ha expresado la felicidad que siente de disfrutar su faceta como madre, aunque, hace un tiempo, atravesó, junto con su esposo, uno de los momentos más difíciles como familia, por cuenta de una dolorosa pérdida de un bebé.

“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional… y la noticia de la despenalización llegó en la noche. Eso duele mucho y todas las mujeres que han abortado saben perfectamente de lo que estoy hablando”, dijo en entrevista con Lo sé todo.

Te sugerimos leer: Foto: Falcao García y Lorelei Tarón confirmaron la pérdida de su quinto hijo

La exreina estaba cerca a cumplir sus dos meses de gestación. “Tenía como 6 semanas, era muy pequeño, pero fue un tema que yo sentí abiertamente hablarlo y comunicarlo, que no puede ser normal tener un aborto a los 6 meses”, afirmó, refiriéndose a la despenalización del aborto en el tiempo pensionado.

No es la primera vez que la actriz sufre una pérdida. “Es la segunda vez que me pasa… Es un dolor para todos en la familia, la pérdida es para todos y el luto es para todos. Mi hija Alicia es bebé arcoiris, así le llaman a los bebés que nacen después de una pérdida”. aseguró.

Esas pérdidas le desencadenaron otros problemas de salud, por ejemplo, inconvenientes relacionados con la tiroides, pero que, afortunadamente, se siente mucho mejor. “Gracias a Dios, mi familia me apoya, tengo un equipo de doctores muy buenos y ya estoy en tratamiento de meses y ya estoy mucho mejor. El tiempo lo sana, lo sana tener otros hijos, lo sana. Se sana. Duele, pero se sana”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué dice Taliana Vargas sobre el aborto?

Debido a las pérdidas que ha sufrido, Taliana Vargas se refirió a la despenalización del aborto. “Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”.

¿Dónde nació Taliana Vargas?

Taliana María Vargas Carillo, nació el 20 de diciembre de 1987 en Santa Marta, Magdalena. Actualmente tiene 34 años y, además de actriz, también se ha destacado como presentadora, modelo y activista social.