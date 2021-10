VIDEO: por estrés, Julio César Herrera de ‘Betty, la fea’ sufrió parálisis ocular

Julio César Herrera es un reconocido actor colombiano que se ha destacado por su participación en innumerables producciones nacionales. Su papel de Freddy Stewart en Yo soy Betty, la fea lo catapultó a la fama. Incluso, 20 años después, sus seguidores aún lo recuerdan por ese particular personaje.

A finales de julio, el actor fue víctima de un atraco mientras caminaba por una calle de Bogotá, muy cerca a su casa. Este fin de semana volvió a ser tendencia luego de que relatara a través de sus redes sociales que sufrió una parálisis, a causa del estrés.

“Estamos pasando tiempos un poco complejos que nos están llevando a la preocupación, al estrés, a la ansiedad, no estamos llevando a buen término nuestro trabajo, estamos siendo víctimas en vez de estar disfrutando inteligentemente de nuestra vulnerabilidad”, con esas palabras, Julio César Herrera inició su video para relatar lo sucedido.

El actor aprovechó para enviarles un mensaje a sus seguidores para que tengan cuidado y no les pase lo que le ocurrió a él. “Sufrí una parálisis del sexto nervio en el ojo. Eso es como un ‘pellizquito’ que me dio, que hace que cuando mire hacia el lado izquierdo hace que el ojo se desvíe y no esté bien. Afortunadamente lo que yo tengo es una cosa muy mínima y eso permite que tenga una buena recuperación”.

En el clip, Herrera invita a sus 273 mil seguidores a darle la importancia correcta a los problemas de salud mental, pues pueden acarrear serias consecuencias en la salud física, así como le pasó a él, quien ya está siendo tratado por profesionales para recuperarse del todo. “Hay que pararle bolas a nuestro cuerpo, todo el tiempo nos está hablando. Sufrí una parálisis del sexto par craneal (o sexto nervio motor ocular) producto del bendito estrés”. Pese a su condición, Julio César no ha sido impedido para continuar con sus proyectos laborales, pero sí hizo una clara advertencia. “La invitación es a que estemos pilas, que estemos atentos con nuestra salud mental”.

