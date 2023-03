Video | Sebastián Carvajal reveló cómo conquistó a su primero amor

Sebastián Carvajal es uno de los actores con mayor proyección en Colombia. El artista santandereano ha participado en varios proyectos audiovisuales como Loquito por ti, Bolívar, Enfermeras, Mil colmillos, Leandro Díaz, Manes y Ana de Nadie.

El pasado 13 de febrero, el también presentador, habló, en entrevista con Revista Vea, sobre los proyectos en que trabaja actualmente y sobre su futuro. En medio de la charla, el hoy protagonista de Ana de Nadie, recordó cómo conquistó a su primer amor, una pareja que recuerda con mucha nostalgia y que hizo parte de su crecimiento personal.

Primer amor de Sebastián Carvajal

“Recuerdo que yo tenía 14 años y estaba en noveno de bachillerato, ella por su parte, estaba en once (…) Fue una experiencia muy enriquecedora, pues tuve la oportunidad de dar mis primeros pasos en el amor y por supuesto, en las tácticas de conquista”, afirmó Sebastián Carvajal.

En medio de la entrevista, el actor de 30 años reveló que algunas de las tácticas que siempre pone en práctica a la hora de conquistar el corazón de una mujer: hacerla reír, invitarla a un compartir un agradable momento en el que las anécdotas no falten y por supuesto, ser muy caballeroso.

La peor cita amorosa de Sebastián Carvajal

“Recuerdo que una vez salí con una amiga a tomar algo. Yo tenía una gripa terrible, pero no podía perder la oportunidad de salir con ella, pues me parecía una chica muy linda (…) Estábamos en la cita y yo me soné, creo que no me limpié muy bien y me quedó algo pegado en la cara, a lo cual ella no dudó en reaccionar, ¡qué vergüenza!”, afirmó entre risas el también modelo.