Violeta Bergonzi será mamá gracias a un milagro

La presentadora Violeta Bergonzi se prepara para recibir a su pequeña Alicia. Foto: Cortesía Marisol Castaño

Para Violeta Bergonzi, el sueño de tener a su hija Alicia entre sus brazos cada día se materializa más, pues acaba de entrar en su octavo mes de gestación. Durante el embarazo ha pasado por circunstancias difíciles, pero tener todos los días a Hernando Luque, su pareja, ha sido su total fortaleza para superar esos momentos.

La presentadora del programa Buen día, Colombia, quien está comprometida con Hernando Luque, asegura que su embarazo es un milagro, pues los médicos le habían diagnosticado que por temas de salud le sería difícil concebir y tendría que someterse a tratamientos de fertilidad. “Me sacaron un tumor del útero y recuerdo que me iban a sacar el ovario derecho. Me habían hablado de cualquier cantidad de tratamientos y yo ya estaba resignada. Cuando llegué con Hernando a donde mi ginecólogo a decirle que queríamos ser papás, me explicó el tratamiento que debíamos seguir. Le conté que yo creía que estaba embarazada y me miró como, ‘ay, sí, tan linda, tan ingenua’, Eso fue un lunes, y el viernes de esa semana asistí sola y pedí una ecografía, porque si me hacía una prueba de embarazo, por mis problemas hormonales, de pronto salía un falso positivo. La ecografía mostró que estaba embarazada. Ni siquiera alcancé a iniciar mi tratamiento de fertilidad, ¡Fue un milagro! Tiempo después , en un chequeo médico, conversando con la doctora, me contó que el óvulo que fue fecundado había salido del ovario derecho, que era el que me iban a extraer”, cuenta la presentadora.

Hace menos de un año, Violeta se encontraba en un hospital, con un tumor en el útero. Su ginecólogo estaba escéptico con lo que pasaba, pensaba que, por su condición, el riesgo de perder al bebé durante los tres primeros meses era alto. “Estuve tranquila . Sí me deprimía, pues estaba embarazada, algo que siempre había anhelado, pero estaba la posibilidad de perder a mi bebé, era un miedo tremendo, pero estaba segura de que todo iba a salir bien. Aún, cada semana que pasa es un descanso, porque es una probabilidad más de que todo salga perfecto. Ha sido duro, pues es un embarazo de alto riesgo, tomo una medicación y he tenido tres amenazas de aborto. En Buen día, Colombia me cuidan muchísimo. Mi médico está presente todo el tiempo y cualquier sustico, salgo corriendo para la clínica, pero trato de llevar una vida normal”.

VIOLETA LUCHÓ CONTRA EL COVID

Hace pocas semanas, la presentadora dio positivo para covid-19. “Gracias a Dios, evité estar hospitalizada, pero para allá iba, pue s querían tener me monitoreada debido al tema de la saturación, porque a mí se me baja y se me sube la presión. Tuve controles en casa, tranquila y pegada a Dios. Afortunadamente, no tuve ninguna complicación, solo sentía fatiga. Ahora solo pienso en cómo va a ser el momento en que reciba a Alicia en mis brazos. Yo soñaba con ser mamá y llegó la persona indicada. Ambos hemos disfrutado mucho esta etapa, escuchar los latidos del corazón de nuestra bebé, sentir las pataditas...”. Violeta y Hernando quieren tener otro hijo, el cómplice de travesuras de Alicia.