William Levy y 8 famosos más que separaron después de muchos años

Cuando parecía que estos famosos cumplirían el sueño de ´amarse hasta que la muerte los separe´, sorprendieron con anuncios de separación.

Miembros de la realeza, actores, presentadores, deportistas y humoristas están en el grupo de las parejas del entretenimiento que en este 2022 sorprendieron a sus seguidores con anuncios de divorcio. Algunos lo hicieron en medio de rumores de ruptura, de otros en cambio, no se tenían noticias de sus crisis de pareja.

La Infanta Cristina e Iñaki estuvieron 24 años juntos Foto: Getty Images

1. La Infanta Cristina e Iñaki Undargarín

A comienzos de año se supo que el esposo de la hermana del Rey de España, le estaba siendo infiel con una compañera de trabajo. Todo salió a la luz cuando una revista publicó fotografías de los amantes caminando por una playa, la misma donde días antes vacacionaron en familia. Cristina dio así por terminado 24 años de matrimonio y trascendió el gran dolor que le significó la traición pues había apoyado a su esposo en un juicio legal, que lo llevó a la cárcel.

2. William Levy y Elizabeth Gutiérrez

En dos ocasiones se habían separado el actor que protagonizó la más reciente versión de Café con aroma de mujer y la mexicana, también actriz y presentadora. En este año que termina por tercera vez anunciaron que cada uno tomaba su camino. La pareja que estuvo junta por dos décadas enfrentó rumores de infidelidad por parte de él. también se rumoró que ocurría por infidelidad de parte de él. Esta vez se le vinculó con la actriz española Alicia Sanz, y con quien se estaría frecuentando desde el 2021. Sin embargo, en las últimas semanas William y Elizabeth han sido captados de vacaciones en España, pero no ha habido confirmación de reconciliación. Algunos creen que solo pasan tiempo juntos por sus hijos Kailey y Christopher.

Más noticias de William Levy William Levy y su ex en España William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos, disfrutan de un viaje por distintos lugares turísticos en España. Detalles. Lee aquí qué hace William Levy con su ex en España William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfrutan de España ¿Volvieron? Este es el duro pasado de William Levy en Cuba William Levy es millonario y exitoso, pero su origen fue humilde, lleno de privaciones y con el abandono de su padre. Crónica de un balsero. Lee aquí sobre la dura infancia de william Levy William Levy: "siempre tenía hambre". La dura infancia y el triste relato del actor

3. Jason Momoa y Lisa Bonnet

Al comenzar el año el protagonista de Aquaman y su esposa, también actriz, se separaron. “Todos hemos sentido la presión de estos tiempos de transformación…Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción…que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo…Compartimos nuestras noticias familiares de que dejaremos de estar casados”, escribió el actor en una publicación que extrañamente después borró. Aunque no se refirieron a la separación, trascendió que él estaba involucrado con la actriz mexicana Eiza Gonzalez, con quien ya rompió. Momoa y Bonnet se conocieron en 2005, se casaron en el 2017 y tuvieron dos hijas: Nakoa y Lola Lolani. También se dijo que la ruptura pudo ser pro las posiciones encontradas de cada uno con respecto a la vacuna contra el covid.

Más parejas que rompieron en el 2022 después de décadas juntos

4. Hassam y Tatiana Orozco

En marzo, el humorista anunció que se había divorciado de su esposa y aseguró que fue por infidelidad y maltrato, de su parte. “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, fueron las palabras de Hassam en su Instagram. La pareja estuvo junta juntos durante 20 años y tuvieron dos hijas.

También te puede interesar: El príncipe William asistió a boda de su exnovia sin kate Middleton.

5. Diego Camargo y Marta Beltrán

También en marzo, el comediante y ex participante de MasterChef Celebrity anunció que su matrimonio con la periodista Marta Beltrán llegaba a su fin después de 17 años de relación. El también director expresó que no hubo infidelidades ni problemas graves, sino que dejaron de ser pareja, razón por la cual optaron por “tomar caminos separados”. A Vea Diego le expresó lo difícil que fue asumir su nueva vida. Diego y Marta llevan una relación cordial y tiene una hija llamada Ana.

6. Nicolás Montero y Coraima Torres

“Ya nos divorciamos, pero eso no quiere decir que yo no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad”, dijo la actriz venezolana, radicada en Colombia hace más de dos décadas, al tocar el tema de su separación del actor que fue su esposo en los últimos 25 años. La pareja mantiene una relación cordial y son padres de un hijo llamado Manu.

7. Jimmy Vásquez y Claudia Aguirre

Esta pareja decidió separarse luego de 16 años juntos, 13 de los cuales estuvieron casados. Lo hizo en muy buenos términos y comparten de manera cordial la crianza de sus dos hijos Ángel, de 10 años y Rafaela, de 8. Se conocieron en el 2003 en la serie Retratos, pero solo tres años después empezaron a salir tras coincidir en el gimnasio. Se fueron a vivir en el 2006 y se casaron el 11 de enero del 2009.

8. Gissele Bunched y Tom Brady

La superestrella de la Liga Nacional de Fútbol Americana y la modelo brasilera se divorciaron, luego de 13 años juntos. La dupla que era considerada como una de las más ricas del entretenimiento por los ingresos de ambos, vivía en los últimos meses en medio de rumores de ruptura. Aunque la noticia trascendió en octubre, la pareja, que se conoció en 2006 y se casó en 2009, no vive desde septiembre. Se dice que los problemas iniciaron después de que él quisiera regresar al deporte luego de haberse retirado. Comparten la custodia de sus hijos Benjamín, de 14 y Vivian de 9 años.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

¿Silvester Stallone se separó por un perro?

9. Silvester Stallone y Jennifer Flavin

El actor de Rambo se separó de su esposa luego de 25 años juntos. “Amo a mi familia. Estamos abordando de manera amistosa y privada estos momentos personales”, fueron las palabras en el comunicado de él al respecto. No obstante, su ahora ex lo acusó de ocultar bienes conyugales. También trascendió que el perro del actor era parte de la causa de la ruptura, ya que Jennifer nunca quiso el can. “Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la querré. Es una mujer increíble. Es el ser humano más amable que he conocido”. Lo que ocurre es que “fuimos en diferentes direcciones” fue el siguiente mensaje del actor que tuvo tres hijas con Flavin. El pleito del divorcio avanza.