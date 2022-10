Yeison Jiménez relató cómo murieron unos amigos suyos: “me dolió y me dio duro”

Yeison Jiménez es muy activo en su cuenta de Instagram, donde tiene 4 millones de seguidores, con quienes interactúa constantemente. Por medio de transmisiones en vivo o con la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el artista ha revelado algunos detalles desconocidos de su vida privada y profesional.

Te puede interesar: Peter Manjarrés sobre dura situación familiar: “es una enfermedad compleja”

¿Qué pasó con los amigos de Yeison Jiménez?

El intérprete de Aventurero relató cómo fue el momento en el que unos de sus amigos que trabajaron con él, fallecieron en extrañas circunstancias en Estados Unidos, donde los vio por última vez. Según contó, estuvieron celebrando la nueva vida que comenzaban en ese país. Por compromisos laborales, Jiménez tuvo que regresar a Colombia y no pudo seguir compartiendo con ellos. “Ellos siguieron tomando y la noche anterior al lunes, cuando venía hacia Estados Unidos, ellos habían estado tomando con muchachos que me colaboran actualmente, yo vi estados y estaban enfiestados”, relató.

Te sugerimos leer: Kimberly Reyes sobre su adolescencia: “solía cortarme mis brazos”

La celebración, terminó en tragedia, así lo reveló el artista por medio del Instagram Live que realizó hace poco. “El lunes me llaman y resulta que ellos se fueron a la casa donde vivían y uno de ellos, gran amigo mío, se acostó a dormir. Al levantarse se dio cuenta que dos de ellos estaban muertos. Imagínense ese cuadro tan horrible de ver muertas a las personas con las que uno estaba compartiendo el día anterior”.

El artista afirmó que la muerte de esas personas se dio en extrañas circunstancias. “Hay gente muy loca y mala, familia. Ellos, al parecer, compraron o les regalaron una dosis. Dicen que estaban con unas chicas, no sé si es cierto, y no sé si ellas llevaron eso o qué, pero de las 4 personas que vivían en ese apartamento, dos se quedaron tomando, consumieron de eso y aparecieron muertos al instante”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yeison reveló que, en un principio, no quiso comentar nada porque esa tragedia lo afectó considerablemente. “No me he pronunciado en redes porque me dolió y me dio mucha caga**… porque los atendí en mi camerino esa noche, compartí y hablé con ellos sobre lo felices que estaban. Me dio duro, hicimos averiguaciones y es real, acá existe una droga que está matando la gente de una. La tocan y se mueren. Es muy bravo el tema”.

Sus seguidores le enviaron mensajes de condolencias y apoyo en ese difícil momento.