Karent Hinestroza, es ‘María la caprichosa’: ‘Timbiquí me dio la actriz que soy”

La presencia de Karent Hinestroza llena el salón de un aire de frescura, de fiesta y de ritmo. Viene de Washington, donde vive, al lanzamiento de ‘María la caprichosa’, la serie de Caracol Televisión en la que interpreta a Pérxides María Roa, la protagonista, en la edad adulta.

“La música soy yo”, dice con una sonrisa cuando hablamos de la tierra que la vio nacer, donde en cada rincón se respira arte en sus diferentes expresiones. “Timbiquí está lleno de música y de teatro, porque yo me hice actriz por Timbiquí, porque está cargado de dramatizados en todas las fiestas tradicionales del pueblo. Timbiquí me dio la actriz que soy, me ha dado demasiado, porque puso en mí mucha cultura y mucha riqueza artística”.

Karent, como el personaje que interpreta, conoce de luchas. “Soy una mujer de un pueblo que está alrededor de una selva”, dice. De allí salió cuando tenía 10 años, pues sus padres, impulsados por el deseo de darles mucho más a los hijos, la enviaron a estudiar a Cali. Ellos querían que hiciera otra carrera, pero Karent ya llevaba su intención en el corazón. Se graduó de Arte Dramático en la Universidad del Valle y decidió viajar a Bogotá. Tocó puertas que en esa ocasión no se abrieron. Regresó a la capital de Valle y allí se abrió la primera: le ofrecieron interpretar a Caridad, la esposa de Freddy Rincón en la serie ‘La Selección’. “Fue mi primer protagónico, me dio a conocer”, recuerda. Pero la artista tenía un nuevo objetivo: “de ahí me voy a Estados Unidos, a Nueva York, porque quiero estudiar inglés”. Sigue preparándose y hace un programa en la New York Film Academy sobre cine. Después Washington la acogió, la moldeó y le enseñó, pero nunca sacó de su corazón esa alegría del Pacífico que imprime a todo lo que hace. Claro que quiso devolverse: “eso pasó el primer invierno; como los días se hacen cortos y se empieza a oscurecer rápido, yo me senté y dije, ‘Dios mío, ¿qué hice?, ¿Por qué me vine para acá?’, pero bueno, ya luego llegaron la primavera y el verano”, recuerda con una sonrisa. También vinieron otros inviernos, pero también experiencias distintas. “Llegué al punto que necesito los dos países. Washington me dio disciplina, me enseñó muchas cosas, me dio estructura que no tenía; Colombia, pues es como la vida fluye más suavecita también, la familia y todo. Siento que ya me hacen falta los dos, pero disfruto más Colombia ahora”.

“Nací para ser mamá”

“Me hago mamá y tengo una familia que llena completamente mi corazón y eso es como un gran logro de cariño espiritual, emocional”. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Justamente en Estados Unidos, donde reside hace 12 años, se gestó -literalmente - un suceso que cambiaría su vida: quedó embarazada. Karent y su esposo estaban listos para convertirse en padres. Su hijo nació hace un año y siete meses, y con él en brazos, la timbiquireña emprendió un nuevo camino. Estaba con su pareja, pero sin su red de apoyo. Fue un momento crucial. “Recién me di cuenta que estaba en otro país, que estaba en otra cultura, que estaba en otro idioma, que todo lo tenía que manejar en otro idioma, en otra terminología, y claro, eso como que me puso toda la tensión, es un bebé, es mi responsabilidad. Ya estoy relajada, pero estaba en un estado de alerta, y ese fue un reto”. Les hizo frente a todos los cambios que la hicieron sentir más feliz y plena. Con el brillo en los ojos que tienen las madres cuando hablan de sus hijos, define esta etapa de descubrimientos. “Me encanta esa pasadera de trabajo. Cuando nació mi hijo me di cuenta que yo nací para ser mamá”. Y, consecuente a sus sentimientos, declara orgullosa que quiere ver la casa llena. “Cuando tuve mi bebé dije, ‘quiero una villa, yo quiero parir una vereda de mis muchachos, me gusta ser mamá. La actuación y ser mamá es lo que más disfruto”.

Una gran enseñanza

La actriz caucana tuvo su primer acercamiento con el relato de María varios años antes de saber que la interpretaría. “Conocí a María a través de un libro en el 2021, que cuenta su vida, que lo escribió Paula Moreno. Leí ese libro llorando, porque es tan profundo, tan intenso y bueno. En el 2023 me llaman a hacer la audición y claro pues ya conocí al personaje, la hago con todo el amor, con toda la pasión esperando quedar”. Cuenta Karent con emoción. En el casting para el protagónico de la serie se reconoció en su personaje. “Le metí capricho, los directores estaban presentes, entonces me decían cómo querían esa María, porque esa María ya política, sindicalista, pues tiene que tener como algunos tonos, ya es una María empoderada, pero al mismo tiempo es discursiva, necesita saber convencer, ser líder, hacer equipo, unir a esas mujeres. Tenía unas características que eran emocionantes, que yo no practicaba mucho en mi vida diaria, pero que la vida siempre me estaba invitando a ubicarme en esa posición de liderazgo”.

Karent Hinestroza disfruta del honor de interpretar a María Roa. Ahora regresa a Estados Unidos, pero no llega a D.C. pues su tiquete tiene otro destino: “ahorita voy con mi próximo capricho, me estoy mudando a Los Ángeles”, la ciudad donde en compañía de su esposo y su hijo comenzará a escribir otra historia.

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