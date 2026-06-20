‘La casa del dragón temporada 3’, ‘Oasis’ y más para ver este fin de semana

Las plataformas de streaming tienen varias opciones para no dejar el sofá este fin de semana. Estas son las recomendaciones de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+.

En esta ocasión, el misterio, el romance, los destinos más espectaculares y la fantasía se toman las pantallas.

‘Oasis’- Netfix

La idea de visitar Oasis infinity es descansar e irse de fiesta, no convertirse en sospechosos de un delito. Fotografía por: Netfix

Al resort Oasis Infinity solo llegan familias adineradas y jóvenes de alta sociedad que buscan divertirse en el verano, accediendo a todos los privilegios que tienen en el exclusivo lugar. La desaparición de Celia (Victoria Kantch) hace que todos queden atrapados en el resort hasta que no aparezca el culpable. Todos son sospechosos y cada uno guarda secretos. Los subinspectores Ortega (Verónica Sánchez) y Ginés (Paco Tous) se hacen cargo de la investigación.

Además de Kantch, protagonizan Ana Garcés como Helena y Tomy Aguilera como Dani. En el elenco están Berta Castañé (Maca), Ada Molina (Sofía), Manel Duarte (Pablo), Álex Mola (Jaén), Laura Simón (Laura) y Jan Buxaderas (Oliver).

‘La casa del dragón’- HBO Max

La precuela de la tercera temporada de ‘Juego de tronos’ regresa para volver a la historia de Westeros y todos los relatos de la Casa Targaryen. Todo empieza con la Batalla del Gaznate, que se desarrolla en el estrecho que controla Corlys Velaryon (Steve Toussaint), jefe de la flota Velaryon, una acción que bloquea a la capital. El consejo verde, liderado por Aegon II (Tom Glynn-Carney) lo hace todo por romper el cerco y busca a la alianza de ciudades (Myr, Lys y Tyrosh) para luchar contra el consejo negro, en cabeza de Rhaenyra Targaryen (Emma D’ Arcy). Con Matt Smith como Daemon Targaryen, Olivia Cooke en el papel de Alicent Hightower, Ewan Mitchell quien encarna a Aemond Targaryen, Rhys Ifans con el rol de Otto Hightower y Fabien Frankel que personifica a Criston Cole y Phia Saban como Helaena Targaryen.

Se integran al elenco Tom Cullen (Ser Luthor Largent), Barry Slone (Ser Adrian Redfort) y Tom Cullen (Ser Luthor Largent).

El 21, día de estreno, también está disponible ‘La casa del dragón, podcast’, donde se analiza cada detalle de esta etapa.

‘Culpa tuya: Londres’ - Prime Video

Nick (Matthew Broome) y Noah (Asha Banks) están decididos a salvar su relación, pero hay situaciones que amenazan su estabilidad, pues Nick debe hacer frente a las exigencias laborales y a los celos, pues Noah comienza un tiempo muy interesante en Oxford. Mientras William (Ray Fearon) ve que su relación con su hijo Nick se ve afectada por el descubrimiento de secretos del pasado. Con Eve Macklin como Ella, la mamá de Noah y Enva Lewis en el rol de Jenna, la mejor amiga de la joven.

‘Lo mejor del mundo con Antoni Porowski’- Disney+

El chef y presentador canadiense se dedica a buscar, en esta docuserie de National Geographic, los detalles que hacen inolvidables a París, Londres, Ciudad de México y Nueva York, pero no lo hace desde la convencionalidad de las guías turísticas, sino a través de los sabores y las personas que viven en estas emblemáticas ciudades. El también modelo y actor llega a las historias mientras disfruta de entregar medallas en la meta de la maratón de Nueva York, su ciudad, visitando el interior del Big Ben en la capital inglesa y deleitándose en Quatrehomme, una de las queserías más famosas del país galo.

‘Deliciosa Navidad’- Lifetime

Este domingo, en el especial ‘Amor en Navidad’, seis producciones con talento latinoamericano, se tomarán la pantalla desde la 1:00 p.m. en una maratón de romance en esta época tan especial del año.

‘Deliciosa Navidad’, protagonizada por Patricia Manterola y Rafael Novoa; ‘Un papá para Navidad’, con Marlene Favela, Ricardo Álamo y Carlos Mata; ‘La mejor Navidad’, estelarizada por Gabriela Spanic y Juan Soler ‘Novios por Navidad’, con Marjorie de Sousa y Gonzalo García Vivanco en los roles principales; ‘El sabor de la Navidad’, donde comparten créditos Pamela Almanza (Monse) y Andrés Almeida (Genaro), e ‘Intercambio navideño’ con Cecilia Galiano, Linda Gómez y León Peraza.

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