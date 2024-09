La reina Camila rompe el silencio sobre la salud del rey Carlos III

Por meses la salud del rey Carlos III ha sido una preocupación del pueblo británico. EL monarca que reveló a comienzos de año que enfrentaría un tratamiento contra el cáncer ya que le había sido descubierto el mal, aunque no reveló en dónde estaba, ha combinado sus tareas reales con las órdenes médicas para derrotar la enfermedad.

Carlos III no ha detallado nada más de su salud, pero eso no ha sido impedimento para que algunos medios especulen sobre ella. Hace unos meses, The National Enriquer aseguró que el mal del rey de Inglaterra era en el páncreas y que era bastante agresivo, por lo cual tenía pocos meses de vida.

Hace una semana, la periodista Concha Calleja aseguró en el programa ‘Fiesta’ que según nuevos exámenes médicos practicados al rey, después de más de seis meses de quimioterapia el monarca no estaría mejor, sino todo lo contrario porque el cáncer no ha cedido.

¿Qué dijo Camila sobre la salud de su marido, Carlos III?

“Me dicen que los médicos le han pedido que tenga menos actividad, sobre todo en lo que se refiere a viajes, porque pese a que tiene una agenda programada al minuto, lo que me cuentan es que cuando regresa y llega a palacio se desploma literalmente en el sillón”, mencionó la periodista indicando que los ánimos y fuerzas del rey han menguado.

Ahora ha sido el periódico The Mirror, que explicó cómo una de las responsables de la web Macmillan Cancer Support, le preguntó a su esposa, la reina Camila cómo se encontraba la salud el rey.

La otrora Camila Parker contestó directa : “Está muy bien”. Esta respuesta la dio el martes 3 de septiembre en una visita al Centro Oncológico Dyson, dentro del Royal United Hospital, en Bath, cerca de Brístol.

La declaración de Camila contradice por completo las rumores sobre los quebrantos de salud que tendría el rey. Los medios esperan que así como Kate Middleton decidió anunciar el fin de su tratamiento de quimioterapia esta semana, y su regreso gradual a sus funciones como Princesa de Gales, Carlos III procure un espacio para dar a conoce la buena nueva de que él también ha vencido o está venciendo al enfermedad, de no ocurrir un comunicado similar, los rumores y las especulaciones seguirán, alrededor de la salud del monarca.

