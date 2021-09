1, 2 o 3 ¿Cuántos famosos llegarán a Masterchef? Esto reveló Claudia Bahamón

El fin de semana pasado se anunció que varios de los famosos que ya habían sido eliminados tendrán una nueva oportunidad para entrar a la competencia. En diálogo con Vea, la presentadora Claudia Bahamón nos contó por qué esta nueva temporada ha sido tan especial.

Esta versión de MasterChef Celebrity cada vez sorprende más a los televidentes

“Este año, junto con los chefs, hemos estado jugando un poco más con los participantes, eso también lo hace único, porque si se quedan en el lado de la exigencia y que sean así tan estrictos, entonces a veces la gente dice ‘por qué son tan duros’. Entonces los chefs están mucho más flexibles y están gozando cada minuto de las grabaciones, por supuesto teniendo siempre el rigor de la cocina”.

Los participantes parecen estudiantes, y Claudia Bahamón la maestra que les pone orden, ¿cómo los ves?

“Ellos son un desorden por naturaleza y los amo de esa manera, me fascinan, soy feliz. Desde el fin de semana pasado salió al aire cómo me decían todo el tiempo: ‘profe, profe’, y sí, soy una profe que tiene unos alumnos súper necios, pero digamos que tengo experiencia en eso: en la casa porque tengo dos niños, y en MasterChef , 9”.

Pero ahora serán 10, con el que regresa este fin de semana

“Llega alguien, no sabemos si uno, o dos o tres o cuatro, no sabemos, vamos a ver qué pasa este fin de semana, si me amplían nuevamente la cantidad de alumnos en el salón y en el aula de clases de MasterChef Celebrity”.

De todas maneras, ya tienes ‘reemplazo’ por si te sacan de casillas esos alumnos

“Estaba buscando jubilarme, pero no lo podía hacer sin encontrar reemplazo y ya lo encontré, lo estaba preparando, justamente mientras estábamos cocinando y lo hizo bien, entonces ya lo tengo”.

Aparte de MasterChef Celebrity, en este momento estás promoviendo una iniciativa de Moda Sostenible, ¿en qué consiste?

“Es la primera etiqueta ambiental voluntaria en moda en nuestro país. Nace bajo la necesidad de hacer algo por el medio ambiente y de tomar decisiones conscientes porque ante una crisis ambiental por la que estamos transitando durante muchos años, tenemos que empezar a tomar decisiones que realmente valgan la pena”.

¿Qué te hizo tomar la decisión de trabajar en pro del medio ambiente?

“Hace muchos años tuve una experiencia buceando, en mi irresponsabilidad, porque nunca lo había hecho, pensando que me iba a encontrar con esa vida marina que vemos en los documentales, yo quería ver eso, ese era mi sueño. Cuando llegué al fondo del mar me encontré con un océano sin vida, era un cementerio de neumáticos. Ese día sentí que el aire se me iba de mi cuerpo, y decidí tomar acción y abanderarme de una causa que nos pertenece a todos”.