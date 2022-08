12 curiosidades de Café con Aroma de Mujer

Hace unos días, el Canal RCN comenzó la retransmisión de Café con aroma de mujer, la telenovela que hace más de 20 años cautivó a los colombianos, y sin duda al mundo entero, gracias a su llamativa historia, elenco y producción.

Recordemos que la historia de Teresa Suárez, ´Gaviota´, una humilde recolectora de café y Sebastián Vallejo, un apuesto hombre de negocios, fue el eje principal de esta trama de esta producción, que se estrenó el 19 de febrero de 1994.

Cabe mencionar que, pese a que en 2021 el Canal RCN y Telemundo Internacional realizaron una nueva versión de la producción cafetera, que fue protagonizada por Laura Londoño y William Levy, los televidentes extrañaban la versión original, pues a través de redes sociales, se pudo observar, que los internautas, en sus comentarios, opinaban que la novela original era única, gracias a su autenticidad y, por supuesto, a la complicidad que existió entre Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, sus protagonistas.

“Me encanta, por fin RCN poniendo algo bueno”, “Esta historia me encanta, Margarita Rosa de Francisco si es la propia Gaviota”, “Sé que el formato se ve diferente y raro, pero eso es lo que la hace única y maravillosa” y “Uhs Dios santo, se nota que han pasado los años. Pero no importa no me la pierdo ni un día”, han sido algunos de los comentarios que cibernautas y televidentes han dejado en redes sociales.

Datos curiosos de ´Café con aroma de mujer´