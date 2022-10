5 consejos claves para construir relaciones saludables

Algunas señales que indican que una relación es sana son la confianza y el respeto, el apoyo para desarrollar aficiones e intereses, la honestidad y consideración por la individualidad, sentirse en un espacio seguro para la expresión emocional y para poder hablar de los sueños e ilusiones de cada uno, la atención de las expresiones de cariño y afecto del otro, la equidad y trabajo en equipo, y, claro, la comunicación abierta y asertiva.

Confianza

La confianza es tal vez el componente más im­portante para garantizar que la relación sea sana. Si bien, nuestras expe­riencias pasadas pueden afectar la manera en la que confiamos en las per­sonas, se deben estable­cer patrones de confianza. Para lograr esto hay que estar abiertos al diálogo y al apoyo mutuo. Construir la confianza requiere que la pareja se revele mutua­mente, compartiendo co­sas sobre sí misma.

El diálogo y la comunicación son las bases de una relación saludable. Foto: cortesía

Apertura y honestidad

Es importante que ambas personas se sientan cómodas, siendo genuinas. Cada pareja decide qué com­partir con el otro, pero lo más importante es que los dos se sientan cómodos hablando de sus esperan­zas, miedos y sentimien­tos. Las parejas sanas no necesitan estar juntas todo el tiempo ni compar­tirlo todo; por esto tam­bién es valioso definir lími­tes dentro de la relación.

Respeto mutuo

Se basa en no descali­ficarse, no atacarse con lenguaje violento, no me­nospreciar, no invalidar al otro y no cruzar los límites del respeto físico. Se pue­de demostrar de varias maneras: no dejando las cosas para más tarde ni dar rodeos, ser compren­sivos y perdonar errores, construirse mutuamente sin derribar al otro, tener interés y apoyar las acti­vidades y pasiones del otro, así como respetar la individualidad, las mues­tras de gratitud, el aprecio y la empatía.

Afecto

Las relaciones sanas se caracterizan por la presen­cia de cariño y afecto de ambas partes. Cada perso­na puede tener diferentes maneras de expresar este cariño y esto es válido, no importa cuál sea la manera de dar amor, lo importante es siempre manifestarlo de manera activa.

Buena comunicación

Se necesita la capaci­dad para comunicarse bien, incluso en situacio­nes incómodas. Jamás se deben cruzar los límites del respeto, siempre será preferible utilizar el diá­logo, la negociación y la asertividad. Así, los con­flictos pueden ser una oportunidad para reforzar la conexión con la pareja. Las parejas más durade­ras son aquellas que son capaces de abordar temas complicados y llegar a acuerdos que les permi­tan trabajar en conjunto para solucionarlos.

Las claves de Linda

La presentadora Linda Palma, quien se casó el 18 de marzo del 2021 con el músico Diego Pulecio, comparte sus ´claves´ para tener un matrimonio feliz y saludable. “En mis relaciones, lo más importante, la clave, es la comunicación, poder hablar y expresar tranquilamente como se siente uno, qué te da tranquilidad y qué te está incomodando, qué te produce felicidad, con qué no te sientes cómodo, cuando uno habla abiertamente, se quita una carga gigante de encima y va con toda la confianza a vivir cualquier tipo de relación”.

