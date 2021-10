Adele confiesa cómo perdió cerca de 50 kilos y asegura que las dietas son falsas

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Luego de pasar más de cinco años desaparecida de la vida pública y artística, Adele concedió su primera entrevista para las revistas Vogue: británica y americana. Allí, la artista se sinceró sobre su esbelta figura, su nuevo romance y el regreso a la industria musical con el álbum ‘30′, según la cantante, su disco más consiente.

La cantante aseguró que no estaba dentro de sus objetivos perder peso, sino la razón por la que recurrió al ejercicio fue para combatir la ansiedad que padecía, luego de separarse. En la entrevista, aseguró que se volvió adicta al ejercicio.

“Mi cuerpo ha sido cosificado a lo largo de toda mi carrera. No sólo ahora. Comprendo que pueda haber sido toda una sorpresa. Entiendo por qué algunas mujeres se sintieron especialmente dolidas. A nivel visual, yo representaba a muchas de ellas, pero sigo siendo la misma persona. Lo peor de todo es que las conversaciones más brutales se produjeron entre otras mujeres acerca de mi cuerpo. Me sentí muy decepcionada, consiguió herir mis sentimientos”.

La británica reveló que se sometió a una rutina extrema de ejercicios. Por la mañana practicaba pesas, en la tarde boxeo y en la noche hacía cardio.

“La gente que salió diciendo: ‘La entrené’, nunca la había conocido en mi vida. Es asqueroso ¡Una chica de pilates que nunca he conocido en mi vida! No he hecho eso. Ni ayuno intermitente. Nada. Es más, ahora como más de lo que solía hacerlo porque hago bastante ejercicio”, detalló.

Por otro lado, la cantante también habló de Rich Paul, agende de baloncesto y su nuevo novio. “Sí, estamos juntos y estamos muy contentos”. Asegura que su pareja es muy divertida e inteligente.

“Salí con otras personas antes de conocer a Rich, pero les resultaba estresante que los vieran conmigo, por lo que lo ocultaban. Y de esa forma las cosas nunca evolucionaban, porque nunca teníamos la oportunidad de experimentar la vida juntos. Mientras que a él no le agota en absoluto”.

