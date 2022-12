“Ahí va a estar siempre”, Alejandro Fernández sobre su padre, Vicente Fernández

Vicente Fernández, su hijo Alejandro y su nieto Alex compartieron la pasión por la música y el amor por la familia. Foto: Instagram

Vicente Fernández partió hace un año, provocando gran tristeza entre sus seguidores. El Charro de Huentitán, que tenía 81 años, estuvo casado durante casi 58 con María del Refugio Abarca, ´Doña Cuquita´, y con ella tuvo tres de sus cuatro hijos, Vicente Jr., Alejandro y Gerardo. Precisamente el segundo de ellos, conocido en el ámbito artístico como ´El potrillo´, y quien debutó hace 30 años en la escena musical, con su primer trabajo discográfico, que lleva su nombre, no se había referido en público a la muerte del ´Charro de Huentitán´, ni a sus sentimientos, sobre todo ahora, que se cumple un año del deceso del ídolo de México.

“Es como una montaña rusa de sentimientos”: Alejandro Fernández

Fue justamente en una charla con el programa Teleshow, en la que se refirió a sus planes artísticos, su vida en pandemia y su rol como padre y abuelo, que el intérprete de Sin tantita pena confesó lo que siente. “Creo que te acostumbras. No lo vas a sobrepasar; creo que es algo con lo que te acostumbras a vivir. En un principio, pues lo que pasa es que extrañas a la persona, extrañas físicamente a esa persona…te das cuenta que no lo vas a volver a ver, que no va estar en tu vida nunca más. Y es que es fuerte tener que aceptar que ya no va estar esa persona importante en tu vida”.

Extrañando a Vicente Fernández

Alejandro, padre de Alex, América, Camila, fruto de su matrimonio con América Guinart, y de Valentina y Emiliano, nacidos de su relación con Ximena Díaz, se ha refugiado en los suyos, especialmente en sus dos nietas, Cayetana, hija de Camila, quien nació en marzo del 2021, y Mía, primogénita de Alex, que llegó al mundo en marzo de este año. “Al final, me di cuenta de que, conforme fue pasando el tiempo, todo es como un sube y baja, como una montaña rusa de sentimientos, en los que hay veces en la que sientes que ya lo superaste y luego te llegan unos recuerdos que te dan unos bajones”, confesó ´El potrillo´. La familia Fernández Abarca ha tenido durante este año grandes acontecimientos, como el nacimiento de la hija de Alex y Alexia Hernández, así como su matrimonio religioso, el 11 de noviembre en Jalisco, y en cada uno de ellos, se añoraba la presencia del ´Charro de Huentitán´. “Con el paso del tiempo te das cuentas que llegas a superar la muerte y te quedan solamente las cosas bonitas ¿no? Te quedan solamente los recuerdos increíbles, su trayectoria, los momentos personales…O sea lo que vivimos de padre e hijo…Se fue, pero ahí va a estar siempre. Siempre va a tener su lugar en el corazón de todos”, terminó con nostalgia ´El Potrillo´ del gran Vicente Fernández.

