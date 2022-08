Andrea Jaramillo rescata a perrito en medio de la emisión de Noticias RCN

Andrea Jaramillo es catalogada como una de las reinas inolvidables del Carnaval de Barranquilla. Durante su año de reinado, en 2012, la barranquillera trabajó en varias actividades que contribuyeron al desarrollo social de la capital del departamento del Atlántico, y dejó un legado muy importante.

Hoy, la exreina del carnaval se encuentra encabezando el equipo de presentadores de Noticias RCN, en la sección de noticias generales. El 6 de abril de 2019, Andrea contrajo matrimonio con el empresario Felipe Restrepo, con quien tiene una hija, Cayetana, quien nació el 11 de febrero de este año.

Hace unas horas, la barranquillera compartió con sus seguidores en redes sociales, una historia que conmovió el corazón de todos. El protagonista fue un perrito abandonado.

“Estaba preparando algunos temas para la emisión de noticias, cuando de repente se me acercó un perrito, parecía que me estuviera, pidió ayuda (…) No lo podía dejar allí, así que, gracias a la ayuda de muchas personas, logré llevarlo a un centro médico veterinario”, afirmó la presentadora.

El gesto que tuvo la presentadora con el perrito, a quien bautizo como Carlitos, fue aplaudido por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron el agradecerle por no dejarlo en la calle.

“Saludos de don Carlitos. Por acá vamos bien. Ya está mejor de ánimo y por fin comió algo. Más tarde le hacen hemograma de control a ver cómo está respondiendo a la medicina. Si todo sigue así, mañana le dan de alta”, reveló la exreina del Carnaval de Barranquilla a través de su cuenta de Twitter.

¿Quién es el esposo de Andres Jaramillo?

A mediados del 2019, la exreina del Carnaval de Barranquilla, Andrea Jaramillo, anunció su compromiso matrimonial con el empresario Felipe Restrepo. La pareja selló su compromiso el 06 del abril del 2019 en la Catedral Metropolitana María Reina. Al enlace asistieron cientos de invitados, entre los que se encontraban muchos famosos, colegas de la costeña.