Andrea Valdiri aceptó la prueba de paternidad de Adhara con Lowe León

Luego de que Andrea Valdiri y Lowe León hicieran pública su ruptura mientras la bailarina estaba embarazada, comenzaron una serie de polémicas pues el cantante la acusó de no permitirle conocer a su hija Adhara. Más adelante, solicitó una prueba de ADN, para aclarar si era el padre o no de la niña, pero la también empresaria se negó.

A través de sus redes sociales, tanto Andrea como Lowe comenzaron a lanzarse indirectas. En una oportunidad, el cantante, quien actualmente está casado con Liceth Córdoba, le dijo: “Dile a la gente por qué te negaste a la prueba de ADN. No te preocupes que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj de tiempo que va en conteo regresivo. Mi esposa, a diferencia de ti, jamás se metió en ninguna relación y juro ante mis dos hijos que fue así. Todo lo contrario a lo que tú si estás acostumbrada a hacer”.

Ha sido tanta la polémica, que tuvo que pasar a manos de abogados para darle una pronta solución. “Si la vía legal no me responde, me tocará utilizar estos medios para que por fin Colombia conozca la verdad. Nadie debe robarle el derecho a un hijo de conocer a su padre. Me mamé de este cuentico y el silencio que la ley me obliga a mantener. ¡A la mie***! Que pase lo que tenga que pasar”, aseguró Lowe.

Entre tantas de las respuestas que le dio Andrea, dijo: “a mí se me hace que vas a sacar canción. Si quieres un empujón, yo te puedo ayudar como lo he hecho con otros (...) Mientras una persona está en tu vida, tú eres luz; pero cuando ya no estás entonces te conviertes en oscuridad”.

Andrea Valdiri aceptó prueba de ADN de Lowe León con su hija Adhara

En las últimas horas, Andrea Valdiri y Lowe León volvieron a ser tendencia por el mismo tema. Fue el artista quien reapareció en sus redes sociales junto con su abogado Mauricio Cuello, para comentar cómo va el proceso.

Por medio de un Instagram Live, confirmaron que Andrea Valdiri aceptó realizarle una prueba de ADN a su hija con Lowe León. “Yo nunca he querido estar lejos de la niña… Gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes que yo no soy un mal hombre”, dijo el cantante.

Según el experto en leyes, ‘La Valdiri’ habría iniciado un proceso de filiación que, según la Corte Constitucional, “el derecho que tiene todo individuo al reconocimiento de su personalidad jurídica y conlleva atributos inherentes a su condición humana como el estado civil, la relación de patria potestad, orden sucesoral, obligaciones alimentarias, nacionalidad, entre otros”.

En medio de la transmisión en vivo, Lowe agregó: “ustedes no se ponen en los zapatos de las personas. Muchos me decían ‘tú eres un aparecido’ y bueno, sí, yo nunca había estado expuesto a una situación mediática, solo hasta que me metí en esa relación. Seré payaso, lo que ustedes me quieran decir, pero llegaré hasta las últimas cosas por mi hija. Quiero aprovechar por darle las gracias a ella por haber tomado esta decisión porque siento que es lo más sano. Aquí lo que hay es amor. Yo soy su papá y así mismo la voy a tratar y yo no me voy a interponer en quien la está criando”.

