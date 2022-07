¿Cómo es Andrea Valdiri como jefa? Esto dijo su empleada

Andrea Valdiri comparte muchos detalles de su vida cotidiana con sus más de ocho millones de seguidores en redes, aunque, durante varios meses tuvo en espera a sus fanáticos, que querían conocer su historia de amor con Felipe Saruma y ahora, detalles de su vida de casados.

En más de una ocasión, la influenciadora ha mostrado cómo es un día regular en su casa, acompañada de su esposo, equipo de trabajo, su hijas Isabella y Adhara y las empleadas que le ayudan en las labores domésticas en casa. Estas mujeres de su total confianza, la han acompañado desde hace mucho tiempo.

Una de ellas, Kelly de Ávila , también logró hacerse su propia comunidad en redes, donde tiene casi 300 mil seguidores. Allí decidió revelar detalles de su relación con la familia Valdiri Saruma.

Así es Andrea Valdiri como jefe, según su empleada doméstica

Kelly de Ávila lleva cuatro años trabajando para Andrea Valdiri, su cercanía es tanta, que se siente parte de la familia y en redes sociales interactuó con sus seguidores para resolver varios interrogantes sobre su trabajo.

“Yo todavía trabajo con ella, estoy más firme que un gallo fino. Ya tengo cuatro años trabajando para ella, y la quiero mucho” , inició contando la joven, que aseguró ser también muy cercana a las hijas de la barranquillera, especialmente a Isabella Valdiri, la mayor.

“Isabella es muy apegada a mí. Cuando me toca descanso ella me pregunta: ‘¿Por qué te vas? ¿Cuándo vienes? ¿Te demoras mucho?’. Pero me toca irme porque también debo atender a mi hijo” dijo la mujer quien, contrario a su jefa Andrea Valdiri, no es amante de las cirugías estéticas.

