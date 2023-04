¿Andy Rivera tiene nueva novia? Esta es la ‘influencer’ con la que lo relacionan

La vida sentimental de Andy Rivera sigue dando de qué hablar desde que, en marzo del 2022, volvió a su soltería tras reintentar una relación con su ex Lina Tejeiro, la actriz con la que estuvo un poco más de nueve años. Después de varias rupturas y de apostar por su amor, ambas figuras decidieron terminar definitivamente por lo sano y recordarse de la mejor manera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar. A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer. Fue un amor doloroso, tóxico, con infidelidades de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá”, dijo Tejeiro el año pasado en una entrevista.

La actriz y el cantante causaron sensación en redes sociales luego de conocerse varios videos donde se observan disfrutando de una fiesta en Pereira. Foto: Revista Vea - Revista Vea

¿Andy Rivera tiene nueva novia?

Desde entonces, la vida sentimental de ambas figuras sigue estando en la mira de sus seguidores, especialmente la del hijo de Jhonny Rivera, quien no ha tenido una relación pública desde hace casi un año y se ha enfocado en sanar su mente y corazón. Sin embargo, ayer el nombre del pereirano de 28 años volvió a sonar por mostrarse muy romántico y coqueto con una famosa creadora de contenido.

Se trata de Aida Victoria Merlano, de 23 años, quien subió varios videos cantando muy cerca de la boca del cantante. “Tú llegaste con todo lo que necesito, si escucho una canción romántica la repito, como ‘ojitos lindos’ de benito”, dice la canción mientras se tocan sus rostros y se miran de manera coqueta. Mientras los internautas siguen a la expectativa si se trata de un romance real o de una estrategia de marketing por una nueva canción del artista; hay otros que recuerdan que la barranquillera era muy amiga de la ex de Rivera, Lina Tejeiro.