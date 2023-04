Angelique Boyer, ‘Vico’ en ‘Rebelde’: estos famosos han sido sus amores

En Rebelde, Victoria Paz Millán, ' Vico’, era una de las mejores amigas de Mía Colucci, (Anahí) quien transformó su apariencia. Estudiaba en el Elite Way School gracias a una beca, pero su situación económica lastaba becada y no tenía muchos recursos, situación que la hacía desdichada. Detrás de ella está la actriz Angelique Boyer. Conoce a algunos de sus famosos amores.

Angelique Boyer y Diego Boneta trabajaron juntos en 'Rebelde'. Se dice que el amor en la pantalla se hizo realidad. Foto: Getty Images

Diego Boneta

Coincidieron en Rebelde, ella como Vico y él como Rocco. El personaje de Angelique había tenido dos novios, Diego Bustamante y Miguel Arango, encontró el verdadero amor en Rocco Bezaury (Diego Boneta), quien la quería en secreto. Sus escenas de amor fueron tan convincentes, que los fanáticos estaban convencidos de su romance en la vida real. Ninguno de los dos se manifestó sobre el tema.

Sebastián Zurita

En 2009, el hijo de la desaparecida Christian Bach y Humberto Zurita y Angelique se encontraron en Corazón salvaje, donde hacían pareja, él como Gabriel Álvarez y ella como Ángela Villareal de Álvarez. Después de muchos rumores, Sebastián confirmó el noviazgo a Agencia México, “Estamos juntos y vienen unas escenas muy buenas en la novela, aprovechen. Creo que estamos muy bien”. El romance, que contaba con la bendición de los padres del actor, no duró mucho tiempo. Zurita también lo confirmó, revelando además que lo habían decidido juntos, pues sus carreras los llevaban por caminos diferentes.

José Alberto ‘El Güero’ Castro

Angelique Boyer protagonizó Teresa en 2010. El productor de la telenovela era José Alberto Castro, conocido en el medio como ‘El Güero’ Castro, hermano de Verónica Castro. El amor no tardó en nacer, pero sus edades, él tenía 45 años y ella, 22, hizo que su relación fuera polémica, además la familia de la actriz no veía con buenos ojos el romance, tanto que ella dejó su casa paterna para irse con Castro. Su relación duró hasta 2014, pues la diferencia de edades pesó mucho entre ellos. En marzo de ese año, Angelique comunicó la noticia del fin de su noviazgo en sus redes sociales. “En este momento de nuestras vidas debemos enfrentar responsabilidades que no nos permiten mantener, como es debido, nuestro amor”.

Sebastián Rulli

Aunque se conocieron en 2010, cuando grabaron juntos la telenovela Teresa, no fue sino tres años después que su amistad se convirtió en amor. En 2013 Angelique y Sebastián protagonizaron la telenovela Lo que la vida me robó, ella en el rol de Monserrat Mendoza y él encarnando a Alejandro Almonte. Tiempo después, el sentimiento, una vez más, traspasó los límites de la ficción. Cuando la actriz nacida en Francia perdió a su madre, el actor argentino se convirtió en su apoyo. Durante un viaje que hizo a su país natal, Angelique se dio cuenta que lo extrañaba. Cuando se encontraron los actores decidieron darse una oportunidad. Están juntos desde el 2014 y han expresado en diferentes entrevistas, que la clave entre ellos es el amor sin ataduras.