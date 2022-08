Anitta canta con Maluma, Missy Elliott y Nicky Jam en su nuevo álbum Deluxe.

La estrella brasileña del pop mundial sigue celebrando su ‘Anitta August’ o ‘Agosto de Anitta’ con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbum ‘Versions of Me’. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum ‘Versions of Me’, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos junto a otras grandes estrellas de la música global como Maluma, Missy Elliott, Nicky Jam, A$AP Ferg, HARV, L7NNON, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju.

Te puede interesar: ‘¿Habrá enemistad entre los actores Santiago Alarcón, Andrés Toro y Rafael Zea?’.

NUEVO ÁLBUM Y NOMINACIONES DE ANITTA

Anitta habría comenzado a anunciar este álbum Deluxe a principios de agosto en sus redes sociales e inició presentando los videos de ‘Gata’, luego el de ‘El que espera’ con Maluma y recientemente ‘Lobby’ junto a Missy Elliott. Este álbum Deluxe llega mientras la brasileña se prepara para su actuación en los MTV Video Music Awards este domingo, premios en los que además está nominada en la categoría de Mejor Artista Latino por ‘Envolver’, nominación histórica teniendo en cuenta que es la primera artista de Brasil en ser nominada por un proyecto en solitario en esta categoría en la historia de los VMA.

Además de presentarse en los MTV Anitta está nominada para los Latin Billboard como Artista Femenina del Año y, por si fuera poco, acaba de ser portada de la revista Vogue México y hace poco obtuvo un récord Guinness como la primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en Spotify a nivel mundial. No dejes de escuchar ‘Version Of Me Deluxe’ en el siguiente enlace de Spotify:

Te puede interesar: ‘Conoce al parcero colombiano que conquista Nueva York y las salas de cine’.