Anuel AA: se viralizó un video inédito de la hija no reconocida del ex de Karol G

Durante todo este año, el cantante boricua Anuel AA, exnovio de Karol G, ha sido tendencia luego de haber confirmado su relación con la influencer ‘Yailin, la más viral’.

Te puede interesar: Anuel le habría enviado nuevamente fuerte indirecta a Karol G

Anuel, esposo de Yailin, habría negado la paternidad de la niña que, supuestamente, tuvo con una colombiana. Foto: instagra

Hace unos meses, una joven llamada Melissa Vallecilla afirmó estar embarazada de Anuel, pero él se habría negado la paternidad de la niña pese a que una prueba de ADN salió positiva. La pequeña nació hace unas semanas, cuando el cantante llevaba muy pocos días de casado con Yailin.

Vea también: Anuel ya es papá: colombiana Melissa Vallecilla confirma el nacimiento de su hija

Esta semana, la joven de 28 años, quien reside en Houston, Texas, publicó las primeras imágenes de la bebita cuyo nombre es Gianella Gazmey Vallecilla, después de dos meses de nacida.

En el clip, se observa a la niña vestida con una pijama de color rosado. “Gianella hoy se despertó contenta”, dice en la descripción del video.

Pese a las negativas de Anuel ante la paternidad de la niña, la joven de 28 años ha insistido en que sí es de él. De hecho, ella escribió el nombre de la bebita con el apellido Gazmey, que es el de Anuel.

Por ahora, no se conoce el rostro completo de Gianella, pues desde que nació, Melissa no ha vuelto a estar tan activa en sus redes sociales. De igual manera, Anuel no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. De ser cierto que la niña es suya, sería su segundo hijo.

Te puede interesar: Extraño bulto en el brazo de Anuel preocupa a sus seguidores, ¿qué tiene?

¿Cómo se conoció Anuel con Melissa Vallecilla?

La joven contó en una oportunidad, al programa El gordo y la flaca, que se conoció con Anuel en un evento que fue organizado hace un tiempo por el rapero Drake, al poco tiempo de que el boricua terminara su relación con Karol G.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según contó Melissa, su relación fue fugaz, pues al poco tiempo de estar juntos Anuel ya había comenzado un romance con ‘Yailin, la más viral’. Por esa razón, el cantante de música urbana se habría alejado de la colombiana. Más adelante le pidió una prueba de ADN, que salió con el 99,9% de probabilidad.