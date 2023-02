Anuel habría exigido esto a Melissa Vallecilla para reconocer a su hija

Los problemas para Anuel AA parecen no terminar. Luego de anunciar su separación de Yailin ‘La más viral’, solo siete meses después de casarse en una ceremonia civil, con quien espera una hija; y enfrentar líos legales con su exmánager Frabián Elí; la colombiana Melissa Vallecilla ofreció, por primera vez, una entrevista sobre su historia con el puertorriqueño, de quien dice tener una hija.

En el mismo live donde Emmanuel Gazmey Santiago confirmó su ruptura de la dominicana, también habló sobre Melissa y su hija Gianella, que actualmente viven en Houston. “No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”, dijo.

Exigencias de Anuel a Melissa Vallecilla

Hace unos días, la modelo habló el exclusiva con Telemundo y reveló detalles de su encuentro con el rapero boricua. Según su testimonio, se habrían conocido en una fiesta de Drake, ambos estaban solteros y pasaron juntos la noche. Cuando Melissa se enteró de su embarazo, el ex de Karol G ya estaba públicamente con Yailin.

“Él es muy apasionado, muy cariñoso, muy atento. Así como lo ven ustedes en las redes sociales, así mismo es él en persona. En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo (...) Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar... por qué, no sé”, contó. En la entrevista también habló sobre las exigencias legales que pidió el artista, luego de dos pruebas de paternidad que, según ella, certifican que Anuel es el padre de su hija.

El equipo de abogados de Anuel AA le habrían propuesto un ‘negocio’ a Melissa para que el artista asumiera confidencialmente la paternidad de su pequeña. “Desde que nació la niña él me está dando una manutención, pero yo creo que después de esta entrevista no lo hará porque hace un mes me llamó un abogado diciéndome que él representaba a Emmanuel y que necesitaba que yo firmara un contrato confidencial, decía que él me seguiría pasando la manutención pero no quería que yo saliera a hablar a los medios sobre el tema ni de la prueba que se hizo y quería que le cambiara el apellido a la niña. Le podría aceptar no hablar con los medios, pero yo no pienso cambiarle el apellido porque él es el papá y siempre me dijo que lo sería, ahora cambió de opinión y no sé por qué”, confesó.