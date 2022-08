Así conoció Lina Tejeiro a Juan Duque: “Nos seguimos conociendo”

Lina Tejeiro es una de las actrices más querida por los colombianos. Su talento y arrolladora personalidad la han llevado a conquistar los corazones de sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, red social en donde publica contenido de su diario vivir.

Te puede interesar: Foto: así luce la casa que Felipe Saruma le regaló a hija menor de Andrea Valdiri

Lina Tejeiro ha sido tendencia por su relación con el cantante Juan Duque. Cansada de las críticas, la actriz respondió en sus redes sociales. Foto: Instagram - Instagram

Te puede interesar: Fredy Guarín se casaría con su novia ¡Así fue la curiosa propuesta de matrimonio!

Luego de su ruptura con el cantante Andy Rivera, a la recordada ‘Samy’ de ‘Padres e hijos’ no se le había vuelto a ver relacionada sentimentalmente con otro hombre, sin embargo, desde hace unos meses, el cantante cantante Juan Duque, le robó el corazón a la llanera, quien además, le dedicó la canción + chimbita.

“Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”, dice la melodía.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

¿Cómo se conocieron Lina Tejeiro y Juan Duque?

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz contestó la inquietud que le hicieron los internautas, sobre cómo inició su historia de amor con el cantante paisa.

“Supe de él porque alguien reposteó un Reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners. Ya nos conocimos en persona de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos fue después... luego, nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, aseguró.

Posteriormente, sus seguidores cuestionaron lo siguiente: “¿No te arrepientes de hacer pública tu relación tan rápido?” a lo que la influencer respondió:

“Son sentimientos encontrados por varias cosas: porque la gente es muy envidiosa, tieran mucho hate, y les da fastidio ver amor en otras personas, finalmente si hubiese querido ocultarlo, tarde o temprano todo el mundo se iba a enterar, para que vivamos una relación normal no podríamos disfrutar de la cotidianidad, entonces no me voy a negar esta oportunidad tan linda por miedo a que la gente pueda salar esto que hasta ahora está creciendo...”, concluyó.