Así le respondió Daniela Ospina a seguidora que le dijo que tenía “cara de hombre”

Daniela Ospina ha sido catalogada como una de las mujeres más hermosas del país. En su cuenta de Instagram, donde tiene 7,2 millones de seguidores, se destacan fotos y videos donde presume su escultural figura que, constantemente, suele ser muy halagada por sus fanáticos. Además, también se ha caracterizado por su disciplina en el gimnasio.

Te puede interesar: Foto: ¿Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, está embarazada? Esto dijo

La mayoría de las veces, la exesposa de James Rodríguez recibe muy buenos comentarios en sus publicaciones. Sin embargo, de vez en cuando no falta el que quiere herirla con sus opiniones, aunque ella no se deja afectar por eso.

Daniela Ospina respondió contundentemente a quien le dijo que tenía “cara de hombre”

En los últimos días, Daniela Ospina se volvió tendencia, gracias a una particular respuesta que le dio a una seguidora que afirmó que “tenía cara de hombre”.

Vea también: Entre Shannon de Lima y Daniela Ospina: pusieron a escoger a James Rodríguez

En algunas oportunidades, la novia del actor Gabriel Coronel suele ignorar ese tipo de comentarios. Sin embargo, esta vez decidió responderle a la usuaria de una manera contundente, pero, a su vez, muy particular. “Seguramente no es el rostro que a ti más te gusta y estás en lo correcto, pero por eso no debes ser tan despectiva con tus palabras. Te invito a mirar más allá y hablar desde el amor para que sea más lindo el lenguaje. Te mando un abrazo gigante”, le contestó Daniela, a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram.

La modelo y empresaria no se dejó afectar por el comentario y le contestó de una manera muy particular. Esto fue lo que le dijo. Foto: Instagram - Instagram

No es la primera vez que la también empresaria recibe comentarios negativos. Hace unos años, cuando publicó una fotografía donde posaba desde una piscina, le escribieron: “Ese cuerpo está tonificado, pero nada femenino. Parece un hombre con silicona en el busto y cara con facciones muy bruscas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En esa oportunidad, le respondió directamente el comentario a la usuaria en la publicación, pero de manera más concreta: “para los gustos, los colores... pero si no es lo que te gusta ¿qué haces aquí?”.